Cine este alpinista de 38 de ani care a murit în Bucegi chiar de ziua ei. În 2018 a intrat în comă după ce un bolovan a lovit-o în cap în timpul escaladei

Silvia Murgescu, femeia care a murit pe un traseu de cățărare din Bucegi, era una dintre cele mai experimentate alpiniste din România, fiind considerată un tehnician desăvârșit.

Moartea ei a șocat comunitatea pasionaților de escaladă, mai ales că Silvia abordase în trecut trasee mult mai complicate din Alpi.

Silvia și-a pierdut viața, miercuri 12 ianuarie, pe traseul Albișoara Gemenilor de pe Vf. Caraiman. Era o zonă cunoscută de alpinistă, pe care aceasta se cățărase pe 7 ianuarie 2021, doar cu câteva zile înainte de accidentul fatal. Chiar ea a scris pe blogul personal, silvique.ro, cum a ajuns pe acel traseu de cățărare, deși planul inițial fusese altul.

”Planul era să urc Albișoara Crucii 2A. (...) găsisem un articol în blog-ul meu și am salvat toate info în IPhone ca să mă informez dacă nu găsesc continuare. Dar am nimeri în Albișoara Gemenilor 2A. Și am continuat așa! Am ales sa urc pe porțiunea cu gheață și putină zăpadă evitând porțiunea cu mai multă zăpadă. Îmi place așa deși teoretic e riscant”, scria Silvia în data de 8 ianuarie pe blogul personal, doar cu patru zile înainte să moară.

A revenit pe acest traseu pe 12 ianuarie, în ziua în care împlinea 38 de ani, deși vremea pe creastă nu era deloc prielnică pentru escaladă. Salvamontiștii au precizat într-o postare pe Facebook că Silvia își căutase un partener de escaladă, dar nu a găsit pe nimeni disponibil. Se pare că femeia a ținut neapărat să-și petreacă ziua de naștere în Albișoara Gemenilor, alături de sora ei geamănă, doar că aceasta nu putut veni în acea zi.

Deși știa că este riscant să urci fără partener pe un traseu de alpinism, chiar ea a menționat acest aspect în postarea de pe blog, Silvia nu a abandonat și a plecat singură. Nu se știe exact ce s-a întâmplat acolo, cert este că prietenii s-au îngrijorat când nu a mai răspuns la telefon și au alertat Serviciul Salvamont. Îngrijorările apropiaților s-au confirmat câteva ore mai târziu, când trupul femeii fost găsit fără urme de viață într-o prăpastie.

Silvia făcea escaladă la nivel profesionist de mai bine de zece ani. Stau mărturie povestirile ei postate pe blogul personal silvique.ro A fost la un pas să-și piardă viața de două ori, prima dată în 2011, pe un traseu de alpinism din masivul Mont Blanc (Petit Dru). Întreaga întâmplare este descrisă în cel mai mic detaliu pe blogul său:

”La un moment dat am ajuns într-un punct ceva mai dificil. O soluție ar fi fost să rapelez înapoi la Cătă și să o iau în stânga, unde zicea Cătă că era ușor dar … uhu, ce bine arăta fisura din fața mea!! Ultima asigurare era cam la 2m sub mine. Mă gândeam că o să mă ridic deasupra fisurii și o să prind ceva bun. În fisura era amplasată o nucă: deci a mai fost cineva pe aici, deci se poate! Așadar, mă prind de nucă și îi dau în sus. Când ajung un pic mai sus, un pic deasupra nucii, nuca iese: “HOPA!” Probabil mă aștept ca în secunda doi să cad … dar fără daune prea mari. Totusi … Atunci mi se taie filmul”, scria Silvia pe blogul său.

După accident, alpinista româncă a fost operată de urgență într-un spital din Franța și a fost nevie să i se extirpe o parte dintr-un rinichi.

”Deschid ochii: rinichiul nu s-a refăcut. Sunt operată, și mă doare. Același doctor îmi povestește ce a pățit rinichiul meu stâng: 2/3 din el a fost extirpat. Asistentele îmi cer o notă de la 0 la 10 a durerii”, scria Silvia.

A fost prima cumpănă a tinerei alpiniste, pentru că în 2018, Silvia să fie din nou victima unui accident pe munte, de data aceasta unul cu mult mai grav.

Agenția de presă Mediafax scria în 5 aprilie 2018 despre un accident petrecut în Cheile Prăpăstiile Zărneștilor în care au fost implicați doi alpiniști, printre care și o tânără de 35 de ani. Era vorba despre Silvia. Atunci un bolovan s-a desprins din stâncă și a lovit-o pe femeie direct în cap. A fost găsită inconștientă de către echipa de salvatori montani care au intervenit atunci la caz.

”Ea era la baza peretelui, îl asigura pe alpinistul cu care se cățăra, iar alpinistul era în coborâre pe corzi. Bolovanul, în cădere, l-a lovit și pe el pe degetul mare de la mâna dreaptă. Bolovanul din păcate a căzut alpinistei în cap. Ea asigura la coarda pe care cobora alpinistul”, declarau la momentul intervenției salvamontiștii din Zărnești, potrivit Mediafax.

Silvia a fost găsită în comă, a fost intubată și transportată la Spitalul Județean de Urgență Brașov. Apropiații alpinistei știu că ea a suferit o intervenție chirurgicală complicată la cap, ulterior având nevoie de o perioadă lungă pentru recuperare. A avut însă ambiție și nu a renunțat la pasiunea ei de-o viață, continuând și după această serie de accidente cumplite să facă escaladă.

”Cățărarea este singura activitate care reușește să facă liniște în sufletul meu și mintea mea. După o zi grea de muncă, sau o săptămână solicitantă, în situații de stres atât în viața personală cât și cea profesională, cățărarea este singura care reușește întâi să mă deconecteze total și să mă liniștească apoi să mă ajute să fac ordine în gânduri. După o experiență de cățărare îmi este mult mai ușor să iau decizii bune!”, explica Silvia într-un interviu pentru eclimb.ro.

Trupul Silviei se află în continuare în prăpastia care i-a adus moartea. Salvamontiștii din Prahova au anunțat că vremea nefavorabilă nu le permite să intervină acum pentru recuperarea cadavrului.