În lunile care au precedat invazia Ucrainei de către Vladimir Putin, un oligarh ucrainean cu legături cu Kremlinul ar fi plătit ca localnicii să picteze svastici în jurul Harkovului, arată publicația Rolling Stone într-un articol publicat în exclusivitate.

Acțiunea, potrivit surselor publicației, a făcut parte dintr-o operațiune de tip "steag fals" (n.r. - daune provocate cu intenția de a arunca vina asupra adversarului) pentru a exagera prezența curentului nazist în Ucraina într-un moment în care Putin o folosea ca pretext pentru război.

Presupusul "complot la zvasticilor", conform mai multor surse, l-a implicat pe Pavel Fuks, un magnat în industriile imobiliare, bancare și petroliere care ar fi fost cooptat de forțele de securitate ruse, celebrul serviciu secret FSB (Federal Security Service - Federal'naya Sluzhba Bezopasnosti), succesorul KGB. Cel mai probabil, acțiunea din Harkov a fost pregătită de aripa SVR (serviciul de informații externe al FSB).

Prin intermediari, Fuks (foto jos) ar fi oferit între 500 și 1.500 de dolari infractorilor de la nivelul străzii pentru a vandaliza străzile orașului cu graffiti pro-nazist în decembrie 2021, ianuarie și februarie 2022.

Relatările despre presupusele demersuri ale lui Fuks de a stârni animozitatea în Ucraina provin din mai multe surse, inclusiv din rândurile serviciilor de informații din SUA.

Rolling Stone a vorbit cu un ucrainean care spune că l-a confruntat pe Fuks de două ori cu privire la presupusul complot. Un alt raport al complotului a fost transmis guvernului SUA în ultimele săptămâni de către un informator cu contacte de afaceri și guvernamentale la nivel înalt în Ucraina.

Un oficial american care a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu era autorizat să discute chestiunea, a confirmat că acuzațiile despre activitățile lui Fuks au fost primite și distribuite pentru analiză în interiorul tuturor serviciilor de informații din SUA implicate în problematica Ucrainei.

Oleg Plyush, un fost kickboxer ucrainean de top care spune că este prieten cu Fuks și i-a vorbit despre complot, spune pentru Rolling Stone că a aflat despre plan de la un intermediar implicat în găsirea de oameni care să comită vandalismul. Potrivit relatării lui Plyush, când a fost confruntat cu schema, Fuks a susținut că „nu avea de ales” și că era „misiunea” lui – obligatorie dacă dorea să rămână în afaceri în regiune.

Fuks nu a răspuns la e-mailurile trimise în conturile sale de afaceri și personale. Avocatul său din SUA, John Lomas, nu a putut fi găsit pentru comentarii.

Fuks este evreu și a contribuit major la un memorial al holocaustului de la Kiev și nu există niciun motiv să credem că ar plăti pentru desenarea de zvastici din antisemitism.

În schimb, dacă este confirmat, complotul sugerează că a existat cel puțin o încercare deliberată a serviciilor de securitate ruse de a produce dovezi false pentru a exagera influența nazismului în Ucraina.

În perioada premergătoare invaziei și ulterior, Putin a susținut că Ucraina a căzut sub controlul nazist și că invazia era necesară pentru a elibera țara - o afirmație respinsă pe scară largă la nivel internațional, dar care, cu ajutorul presei de stat controlate de Moscova, pare să fi pus stăpânire printre mulți ruși.

Plyush spune că este la curent cu trei cazuri de graffiti antisemite pentru care Fuks ar fi plătit. El susține că presupusa campanie s-a extins la Kiev, unde o publicație evreiască locală a găsit svastici vopsite cu spray în noiembrie, lângă sinagoga principală a orașului.

Plyush a spus că „bătăușii de stradă” de nivel scăzut care au fost angajați să picteze simbolurile, dintre care doi spune că îi cunoaște personal, li s-au oferit în jur de 1.000 sau 1.500 de dolari fiecare. Alte surse estimează suma la aproximativ 500 de dolari.

Plyush a oferit o copie a pașaportului său și s-a oferit să depună mărturie sub jurământ, dacă era necesar, despre presupusa lui întâlnire cu Fuks. "Nu am nicio teama. Nu mi-e frică de nimeni”, spune el pentru Rolling Stone, vorbind printr-un traducător într-un interviu telefonic.

Rolling Stone nu a putut să verifice în mod independent la modul concret presupusa schemă a lui Fuks.

Graffiti-urile antisemite nu sunt neobișnuite în Ucraina și au fost cu mulți ani înainte de conflictul actual. „Astăzi este dificil să surprinzi pe cineva cu graffiti extremiste în Harkov”, a scris o publicație locală, Vgorode, în 2011. „O svastică aici, o svastică acolo, aici te cheamă să ucidă un străin”.

Într-adevăr, neonaziștii și alți extremiști de extremă dreapta au o prezență de lungă durată în Ucraina. Un partid de naționaliști ucraineni a fost la un moment dat de partea naziștilor în al Doilea Război Mondial. Ideologia nazistă a pătruns în celebrul batalion Azov, care a fost fondat de naționaliști de extremă dreapta.

Nimic din toate acestea, totuși, nu dau credibilitate afirmației lui Putin că Ucraina se afla sub stăpânire nazistă - sau că Putin, care prezidează o țară cu o problemă de extremă-dreapta considerabilă, a fost sincer motivat de sentimentul anti-nazist atunci când și-a lansat invazia pe 24 februarie.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, este evreu și are rude moarte în Holocaust, iar Ucraina a criminalizat antisemitismul în 2021.

În schimb, invazia lui Putin este înțeleasă pe scară largă ca un efort de a exercita hegemonia regională a Rusiei, o lovitură preventivă asupra unui stat vecin care se reorientase pentru a construi legături mai strânse cu Occidentul.

Profanarea site-urilor evreiești și folosirea simbolurilor naziste pentru a exacerba tulburările este o tactică subversivă cunoscută folosită de informațiile ruse, adesea denumită „măsuri active”.

Oleg Kalugin, un fost general KGB, a dezvăluit în memoriile sale, Spymaster, că spionii sovietici aveau sinagogi din New York și Washington vandalizate în timpul Războiului Rece.

Ofițerii KGB au plătit agenți americani să picteze svastici pe sinagogi pentru a arăta că Statele Unite sunt inospitaliere pentru evrei. Stația din New York a KGB a angajat chiar oameni pentru a profana cimitire evreiești, a scris Kalugin.

„Am făcut-o peste tot, oriunde am putut pe vremuri”, spune Kalugin pentru Rolling Stone. Apelul lui Putin de a „denazifica” Ucraina este un exemplu modern al „măsurilor active” ale Rusiei, folosite pentru a arăta că cealaltă parte este mult mai rea decât în realitate, spune Kalugin.

Presupusa implicare a lui Fuks în operațiunea de la Harkov adaugă un alt capitol la controversata imagine a magnatului cu prieteni puternici, inamici puternici și o listă lungă de bătălii legale urâte.

Fuks spune că i s-a interzis intrarea în Statele Unite în 2017. Autoritățile americane nu au explicat de ce, iar Fuks crede că este opera dușmanilor săi. Într-o evoluție neraportată anterior, un oficial american a spus pentru Rolling Stone că lui Fuks i-a fost interzisă intrarea în Statele Unite din cauza legăturilor cu grupurile criminale organizate ruse.

„Sincer, este mafiot, este cel mai simplu mod de a o spune”, a declarat Olga Lautman, specialist la Centrul pentru Analiza Politicii Europene, pentru The Daily Beast.

Acuzații că Fuks ar avea legături cu crima organizată rusă au apărut și într-un proces intentat la tribunalul de stat din California din Orange County de către un fost asociat de afaceri care a pretins că Fuks este afiliat unor organizații criminale est-europene, un agent al serviciilor de informații ruse și un spălator de bani. (Judecătorul care audiază probele nu s-a pronunțat încă în acest caz).

Fuks a postat pe canalul său Telegram că fostul asociat de afaceri este „un fraudator”. Fuks a sugerat că acuzațiile împotriva lui au fost făcute ca răspuns la un proces separat pe care Fuks l-a intentat împotriva fostului asociat, Yuri Vanetik.

Serviciile ruse de informații au o lungă istorie de cooptare a celor care au legătură cu crima organizată. Kalugin, fostul general KGB, spune că nu ar fi surprins dacă ar folosi astăzi același manual. „După cum știți, președintele Putin face parte din așa-numita „cultură” rusă a conducerii războaielor, a celor reale și a propagandei, la fel ca în URSS”, spune Kalugin. „El face parte din această veche generație rusă care încearcă să restaureze cât mai mult din această viață sovietică.”

Fuks are o reputație înfricoșătoare în Ucraina, unde se spune că este cunoscut în unele cercuri sub numele de „Mercenarul”. Mai multe surse din Ucraina au vorbit cu Rolling Stone despre Fuks sub condiția anonimatului, deoarece spun că Fuks este cunoscut în țară pentru că caută răzbunare împotriva persoanelor care l-au sfidat.

„Fuks este văzut de mulți din Kiev ca fiind practic un gangster și, în ciuda negărilor sale din ultimii trei ani, banii lui sunt practic legați în Rusia”, a spus Vladislav Davidzon, autorul unei cărți despre Ucraina și cercetător la Centrul Atlantic. „Reputația lui în Ucraina este în prezent teribilă”.

Rusia fusese a doua casă pentru Fuks. Și-a făcut avere acolo în domeniul imobiliar și bancar și deținea cetățenia rusă. Fuks a spus că și-a vândut afacerile în Rusia și s-a întors în Ucraina în 2014 pentru a căuta noi oportunități. O altă versiune a evenimentelor este că Fuks a părăsit Rusia urmărit de datorii uriașe și de acuzații de fraudă. A fost emis un mandat pentru arestarea sa în Rusia pentru că ar fi deturnat 220 de milioane de dolari, dar Fuks a declarat că mandatul a fost anulat. La un moment dat, Rusia a impus și sancțiuni lui Fuks. Anul trecut, el a spus că a renunțat la cetățenia rusă. Locația lui actuală este neclară.

Se crede larg „că el este un tip susținut de ruși și că este implicat în niște afaceri tulburi și nu transparente legate cumva de interesele Rusiei”, spune un fost director senior al gigantului energetic de stat ucrainean, Neftogaz, care a vorbit cu această condiție. de anonimat.

Legăturile cu Trump și Giuliani

Rolul lui Fuks ca director general al unei mari companii de dezvoltare din Moscova în anii 2000 a dus la întâlniri cu Donald Trump pentru a negocia construirea unui turn Trump în capitala Rusiei. Acordul s-a prăbușit după ce Trump a cerut 20 de milioane de dolari în avans în 2006 pentru dreptul de a-și folosi numele, potrivit unui pont furnizat de Fuks publicației Bloomberg. Un fost angajat de rang înalt al lui Trump a declarat pentru Newsweek în 2016 că conglomeratului firmelor lui Trump a menținut legături cu Fuks de-a lungul anilor.

În 2016, Fuks a fost la Washington pentru festivitatea de inaugurare a lui Trump în funcția de președinte al Statelor Unite. Magnatul ucrainean a atras atenția anchetei consilierului special Robert Mueller. El susține că a plătit 200.000 de dolari pentru un pachet VIP despre care credea că includea bilete la ceremonia de depunere a jurământului, dar a ajuns să urmărească evenimentul din barul unui hotel.

Purtătorul de cuvânt al fostului președinte nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Prezentarea lui Fuks lui Rudy Giuilani a venit atunci când ucraineanul a angajat firma de securitate a fostului primar al New York-ului. Fuks l-a descris pe Giuliani pentru The New York Times drept „lobbyist pentru Harkov și Ucraina”. Această descriere a provocat o oarecare iritare lui Giuliani, care face obiectul unei investigații federale care examinează, printre altele, dacă a servit ca lobby străin neînregistrat. Giuliani a spus că Fuks a caracterizat greșit activitatea firmei sale: Giuliani Security Safety a furnizat servicii de consultanță în domeniul securității în sistemul de răspuns la urgențe al lui Harkov.

O sursă care cunoaște aranjamentele a declarat pentru Rolling Stone că Giuliani i-a spus unui asociat că a fost plătit cu 300.000 de dolari pentru munca sa în folosul lui Fuks. Într-o zi din 2020, la pahare de whisky scoțian scump, Giuliani a povestit că a devenit oarecum frustrat de Fuks, deoarece a fost nevoie de ceva muncă pentru a-l face să-și plătească factura. „A trebuit să facem presiuni”, a spus Giuliani, potrivit unei surse care cunoaște evenimentele. Sursa spune că Giuliani nu a părut prea deranjat când i s-a spus că Fuks, la fel ca multe dintre elitele ucrainene, se asociază cu criminali.

Sursa spune că Giuliani a răspuns: „Toți sunt criminali”.