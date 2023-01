Un internațional canadian va juca în România. Cu ce echipă din Superliga a semnat

Echipa de fotbal FC Argeş a ajuns la un acord pentru un an şi şase luni, cu drept de prelungire pe încă un an, cu internaţionalul canadian Zorhan Ludovic Bassong, a anunţat, joi seara, clubul din Superligă pe site-ul său oficial.

În vârstă de 23 de ani, fundaşul stânga vine din MLS, de la CF Montreal. Acesta poate juca şi în centrul defensivei, dând un randament foarte bun pe partea stângă a unei linii defensive formate din trei fundaşi.

Bassong s-a născut în Toronto şi are rădăcini belgiano-cameruneze. Are dublă cetăţenie, canadiană şi belgiană. A crescut în Montreal şi a început junioratul la formaţia locală CS Longueuil, la vârsta de 5 ani. La 14 ani, a mers în Belgia, la rudele materne, unde a început să joace la academia celor de la Mouscron. După doar un an, scouterii lui Anderlecht l-au adus la academia clubului lor, pentru ca în 2016 să ajungă în Franţa, la academia celor de la Lille. Pentru francezi a debutat într-un meci al echipei secunde, în National 2. În următoarele două sezoane a jucat 30 de meciuri pentru satelitul Les Dogues. Pe când era în Franţa, a disputat şi 2 meciuri pentru selecţionata U19 a Belgiei.

În 2019 a fost transferat de Cercle Bruges. Nu a reuşit însă să se impună la clubul belgian şi a semnat rezilierea în vara lui 2020. În decembrie 2020 s-a întors în ţara natală pentru o nouă aventură şi a semnat un contract pe două sezoane cu CF Montreal, echipă din Major League Soccer. A disputat 36 de partide în MLS. În sezonul 2021 a câştigat Campionatul Canadian de Fotbal (Voyaguers Cup). În sezonul 2022 (se joacă format primăvară - toamnă) a jucat 14 meciuri în toate competiţiile.

Pentru naţionala Canadei a debutat pe 11 ianuarie 2020, într-un amical câştigat cu 4-1 împotriva celor din Barbados.

În prezent este cotat de transfermarkt.com la 400.000 de euro.

Zorhan vorbeşte franceza şi engleză. În copilărie a cochetat cu baschetul, fiind mare fan LeBron James. Îi mai plac jocurile video şi muzica, fiind mare fan Drake. Din fotbal îi are ca favoriţi pe Messi, Ronaldinho, Alexis Sanchez, Mesut Ozil şi Andres Iniesta, iar cluburile sale favorite sunt FC Barcelona, Arsenal şi Manchester City, menţionează site-ul clubului din Trivale.

FC Argeş i-a mai transferat în această iarnă pe fundaşul croat Mario Zebic, pe mijlocaşul Andrei Tîrcoveanu (FC Botoşani), pe mijlocaşul Mimito Biai (Guineea-Bissau), pe fundaşul brazilian Lucas Brendon, pe fundaşul stânga argentinian Facundo Rizzi şi extrema portugheză Boubacar Rafael Neto Hanne.

FC Argeş s-a mai despărţit în această iarnă de Alexandru Işfan (Universitatea Craiova), Mike Cestor (Radomiak Radom) şi de bulgarul Martin Rainov.