Zona euro se extinde. Țara care va deveni al 20-lea membru din 2023

Consiliul European a anunțat marți, 12 iulie, că de la 1 ianuarie 2023 Croația va deveni al 20-lea stat membru al zonei euro, după intrarea în ultima etapă a punerii în circulaţie a monedei euro în această ţară.

Rata conversiei urmează să fie de 7,53450 kune un euro, precizează Consiliul European.

”Adoptarea euro nu este o cursă, ci o decizie politică responsabilă”, a transmis ministrul ceh al Finaţelor, Zbynek Stanjura, a cărui ţară deţine preşedinţia semestrială a UE, după Franţa.

The euro will strengthen the Croatian economy and benefit its citizens, businesses and society.#EUROinCroatia pic.twitter.com/0zRua73z2N— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 12, 2022