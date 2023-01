De ce nu-și primește Cătălin Zmărăndescu fiul în casă. Dezvăluiri cutremurătoare ale copilului său

Cătălin Zmărăndescu, fostul bodyguard al lui Gigi Becali și luptător MMA, este în mijlocul unui scandal familial, greu de digerat.

Concret, Zmărăndescu este acuzat de fiul său Mihai, în vârstă de 24 de ani, că nu-l primește în casă și că astfel nu și-a putut cunoaște frații vitregi. El și tatăl său nu mai vorbesc de cinci ani, de vină fiind actuala soție a lui Cătălin.

"Când a fost ea gravidă, am avut pe 17 decembrie 2017, că știu datele exact, meci în Anglia, poate să se și jure că nu este adevărat, eu am avut o discuție cu el și mi-a spus: Mihai, tu n-o să stai cu noi pentru că nu vrea Luiz”.

Și i-am spus:„Bine, tată, nu e nicio problem”. Și eu am stat într-o cameră, avea și baie și de toate, ca-n Paris, cum sunt camerele alea mici. Și eu am rămas acolo și am stat două săptămâni în pregătire pentru meci singur.

Eu mereu am fost alături de el, l-am și ajutat cu bani", a povestit pentru cancan.ro, Zmărăndescu junior momentul în care, la 18 ani, a fost scos din casă de tatăl său.