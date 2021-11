Zlatan Ibrahimovic este un exemplu de profesionalism în fotbal chiar daca nu mai este la prima tinerețe.

Ajuns la 40 de ani, suedezul dezvăluie că durerile corpului îl chinuie, dar nu cedează din ceea ce vrea să facă cu adevărat.

Într-un interviu pentru The Guardian, Zlatan a povestit ce înseamnă pentru el fotbalul și cum trece peste prejudecățile oamenilor care îi spun să se să retragă din cauza vârstei înaintate.

"Azi dimineață am avut dureri peste tot, dar atâta timp cât am obiective, atâta timp cât am adrenalină, continui. Știu că ajung la ceva bun. Vin undeva unde trebuie să muncesc pentru a mă menține în vârf. Nu e ușor să fii Zlatan la 40 de ani!

O să joc fotbal atâta timp cât voi putea. Nu vreau să am acel regret dacă mă opresc și apoi, peste câțiva ani, stau cu tine și spun: Aș fi putut continua pentru că mă simțeam bine. Este mai bine să fiu complet terminat și să spun – Nu mai pot face asta -. Dar încă pot să o fac și o fac cât de cât bine



Joc fotbal de peste 20 de ani la nivel înalt. Oamenii îmi spun: Nu, Ibrahimovic, trebuie să te oprești. Mentalitatea mea însă e diferită. Joc fotbal pentru că atunci când tinerii jucători mă văd muncind spun: După tot ce a făcut, încă se pregătește. Trebuie să o facem și noi pentru că el a făcut tot ce a depins de el.

Este poate puțin – nu e însă manipulare – ci a le arăta prin exemplu că poți întotdeauna mai mult.

Nu sunt acel câine care latră și nu face nimic. Eu sunt chiar opusul. Când am fost prima dată în Italia eram considerat superstar. Acum aici este plin de talente, suntem cea mai tânără echipă din Europa, dar suntem în top. Deci este un proiect diferit", a spus fotbalistul lui Milan în The

Guardian.

Zlatan Ibrahimovic are patru titluri în Serie A, patru în Ligue 1 cu PSG, 1 în Spania și o Europa League câștigată cu Manchester United.