Aproape trei milioane de elevi din România au avut marți, 15 februarie, o zi specială la școală.

Pentru prima dată, în România a fost sărbătorită Ziua Națională a Lecturii. Astfel, la ora 11.00 și la ora 12.00, indiferent de disciplina prevăzută în orar, copiii au citit cărți.

Elevilor le-a plăcut această inițiativă și cei mai mulți și-au adus cărți de acasă ori le-au împrumutat de la bibliotecă. Alții au citit pur și simplu texte din manualul disciplinei care era programată la ora respectivă.

Mara: ”Este important să citim și din cărți tipărite, nu doar de pe gadgeturi”

Mara Jianu, elevă în clasa a VII-a la Colegiul Romano-Catolic "Sfântul Iosif” din București, a împărtășit cu noi experiența pe care a avut-o alături de colegi la ”ora de lectură”.

Mara Jianu, elevă în clasa a VII-a la Colegiul Romano-Catolic "Sfântul Iosif”

”A fost foarte interesant. Cred că este o activitate constructivă. Nu neapărat prin faptul că citim câteva rânduri dintr-o carte, la școală, ci pentru că ne aduce aminte că este important să citim și din cărți tipărite, nu doar de pe gadgeturi. Avem acasă o bibliotecă plină cu cărți și îmi dau seama că am citit foarte puține dintre ele. Cred că tocmai acesta a fost scopul Zilei Lecturii, să înțelegem că trebuie să citim mai mult.

Noi am serbat Ziua Națională a Lecturii la ora de Limba Franceză. Fiecare elev a citit câteva rânduri din manual. A fost interesant chiar dacă nu am avut în față o carte diferită, ci un manual”, ne-a povestit Mara.

Cum au sărbătorit elevii din București Ziua Lecturii

Câteva școli din București au postat pe paginile de Facebook imagini surprinse în orele dedicate Zilei Naționale a Lecturii.

”Elevii clasei a 3-a A au împărtășit cu bucurie, cele mai frumoase și emoționante pasaje din cărțile lor favorite, și au simțit Ziua națională a lecturii ca pe o sărbătoare personală în cadrul activității "Ne împrietenim prin lectură."

S-au făcut recomandări, s-au împărtășit păreri și experiențe. Activitatea a fost coordonată de către doamna prof. pentru învățământ primar Anca Lazăr.

Cititul îmbogățește și desăvârșește!”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Școlii Gimnaziale Nr.78 din Sectorul 3 al Capitalei.

Elevii din clasa a IV-a au avut o activitate interesantă pentru ”ora de lectură”

”Ziua națională a lecturii a fost un prilej extraordinar de a ne bucura de 3 titluri minunate din literatura universală: "Charlotte's web", "Coraline" și "Matilda", în cadrul activității "Fall into reading".

Elevii clasei a 4-a A, îndrumați de Ms Valentina Pătru, au experimentat cititul un pic altfel.

De multe ori cititul este o corvoadă, este perceput ca și o pedeapsă, ei bine astăzi elevii au petrecut momente de neuitat citind "Ca și cum....folosind roata cu roluri.

Activitatea a avut că și obiectiv, încurajarea copiilor să descopere plăcerea și dragostea pentru lectură.

"Citim împreună, citim separat, citim pentru noi!” Se arată într-o altă postare a unității de învățământ.

Pe pagina de Facebook a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, reprezentanții unităților de învățământ din Capitală au postat activitățile pe care le-au avut de Ziua Lecturii.

Astfel, la Școala Gimnazială Nr 80, elevii și cadrele didactice au anunțat că sărbătoresc ”frumusețea lecturii citind din cărțile preferate”. În plus, clasa a IV-a E a realizat fluturași publicitari, promovând lectura, iar clasele a IV-a C și a IV-a D au jucat jocuri de rol după poveștile citite. Clasa a VI-a B a organizat activitatea "Îți împrumut cartea mea preferată", iar la disciplina Religie se va desfășura activitatea "Cartea cea mai citită din lume" - Sfânta Scriptură"”, se arată într-unul dintre mesaje.

Liceul Teoretic Dante Alighieri a organizat ”Vânătoarea de cărți” la clasa a III-a A în limba română și italiană.

În alte școli s-au organizat jocuri pe teme literare sau s-au făcut piese de teatru cu personajele preferate.

Ziua Națională a Lecturii în școlile din țară

Și elevii din Bacău au citit cărți de Ziua Lecturii. La Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” copiii au adus cărți de acasă sau au primit de la școală.

Și în județul Vâlcea, elevii au sărbătorit lectura citind.

Pe pagina de Facebook a Inspectoratului Școlar Vâlcea au fost postate mai multe imagini de la școlile din județ, unde copiii au citit și s-au distrat.

Și la școlile din mediul rural a fost sărbătorită Ziua Lecturii. La Școala Gimnazială Urziceanca din județul Dâmbovița, elevii au citit chiar dacă au avut ore precum Geografia, de exemplu. Cei mai mulți și-au adus de acasă câte o carte preferată însă cei care nu au avut au putut împrumuta una de la profesoară.

Ziua Națională a Lecturii, sărbătorită pentru prima dată pe 15 februarie 2022

”Începând din acest an, România are o Zi Națională a Lecturii! Într-o țară în care sub 10% dintre cetățeni cumpără o carte pe an, rolul școlii devine esențial în a cultiva o activitate aparent desuetă, lectura, ca preocupare menită să ne salveze dintr-un univers superficial, un univers în care dăm click fără a decide. Lectura construiește legături profunde și statornice în mințile tuturor, fie copii sau adulți.

Am decis, în calitate de ministru al Educației, ca marți, 15 februarie 2022, în toate școlile, programul să se modifice astfel încât, indiferent de disciplina prevăzută în orar, la ora 11.00 și la ora 14.00, învățătorul sau profesorul să organizeze, la clasa unde este prezent, activități de lectură la care să participe toți preșcolarii și elevii. În prealabil, personalul didactic va recomanda tuturor să aducă o carte preferată sau să împrumute de la biblioteca școlară o carte și, timp de 15 minute, să citească fie individual, fie în grupuri mici de lucru. Obiectivul activității este de a promova lectura ca obicei cotidian, fără a presupune discutarea fragmentelor citite sau realizarea unei analize pe text”, a transmis Ministrul Sorin Cîmpeanu în urmă cu două săptămâni.

Conform datelor Eurobarometru şi Eurostat citate de edupedu.ro românii citesc mai puțin de 5 minute pe zi; 93,5% nu cumpără nici măcar o carte pe an; 68,5% nu au citit o carte în ultimul an şi doar 6,2% dintre români citesc cărți în mod constant. Iar, conform datelor PISA, 41% dintre elevi nu au atins un nivel de bază în citire.

De asemenea, 6 din 10 școli din mediul rural nu au o bibliotecă, în condițiile în care România este pe primele locuri în Europa la analfabetismul funcțional, cu 44% dintre tinerii în vârstă de 15 ani care nu înțeleg textele citite, arată o sinteză a World Vision România, potrivit unui comunicat primit de Edupedu.ro, cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii.