În ziua de 11 noiembrie 1918, la ora 11.00, a intrat în vigoare armistiţiul semnat de forţele aliate cu Germania în Pădurea de la Compiegne, situată în nordul capitalei Franței, Paris.

A fost momentul când tunurile au încetat să mai tragă oriunde pe front și s-a încheiat oficial Primul Război Mondial.

Momentul 11 noiembrie 1918 este celebrat în fiecare din țările din Europa de vest încă de la începutul lunii, cu o serie de evenimente. În competiții sportive precum Premier League, din Marea Britanie, cel mai vizionat campionat de fotbal din lume, jucătorii și suporterii țin un minut de reculegere, în timp ce pe teren sunt aduse coroane sub forma florii de mac.

Britanicii sau francezii obișnuiți poartă insigne sub forma florilor de mac în piept pentru a-și arată susținerea și respectul față de forțele armate.

Obiceiul a fost preluat și de demnitari români în ziua de 11 noiembrie, în condițiile în care România marchează prin lege această dată, începând din anul 2014, drept Ziua Veteranilor.

Pentru România, semnificaţia acestei zile face trimitere şi la momentul 11 noiembrie 2003, când a căzut la datorie sublocotenentul p.m. Iosif Silviu Fogoraşi, iar sergentul major Mihail-Anton Samuilă a fost rănit, în zona localităţii Spin Puldac, în apropierea graniţei Afganistanului cu Pakistanul.

Iosif Silviu Fogoraşi a fost primul militar decedat în teatrul de operaţii din Afganistan, în timp ce Mihail-Anton Samuilă a murit, la 14 noiembrie, într-un spital de campanie din Bagram. Cei doi au fost înaintaţi, post-mortem, la gradul de sublocotenent, fiind decoraţi cu "Virtutea Militară" în grad de Cavaler, cu însemn de război.

Această zi este celebrată simbolic şi ca un omagiu pentru recunoaşterea sacrificiului militarilor în misiuni în afara graniţelor naţionale.

Preşedintele american Woodrow Wilson a proclamat, pentru prima dată, Ziua Armistiţiului la 11 noiembrie 1919, motivând: "trebuie marcată cu mândrie solemnă pentru eroismul celor care au murit în slujba ţării şi cu recunoştinţă pentru victorie", potrivit www.loc.gov. Marcarea acestei zile a inclus, iniţial, parade şi reuniuni, precum şi păstrarea de minute de reculegere la ora 11.00 a.m.

Între cele două conflagraţii mondiale, ziua a fost marcată, în Statele Unite, Marea Britanie şi Franţa, drept Ziua Armistiţiului, iar în perioada postbelică a fost recunoscută ca zi de omagiu adus tuturor veteranilor de război implicaţi în cele două conflicte mondiale. Din 1954, Statele Unite sărbătoresc la data de 11 noiembrie Ziua Veteranilor, aducând un omagiu celor care au participat în toate conflictele în care a fost implicată naţiunea americană.

În Marea Britanie, sărbătoarea mai este cunoscută și sub numele de Poppy Day sau Remembrance Day. Floarea de mac a devenit simbolul zilei datorită unui poem scris pe front, în anul 1915, de către medicul militar canadian John Mccrae.

Militarul canadian a compus poezia "In Flanders Fields" în amintirea prietenului său Alexis Helmer, decedat în lupte. Flanders Fields este un termen englezesc comun dat câmpurilor de luptă din Primul Război Mondial din Belgia și Franța.

In Flanders Fields

"In Flanders fields, the poppies blow

Between the crosses, row on row

That mark our place, and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below

We are the dead, short days ago

We lived, felt dawn, saw sunset glow

Loved, and were loved, and now we lie

In Flanders fields In Flanders fields

And now we lie In Flanders fields

Take up our quarrel with the foe:

To you from failing hands we throw

The torch, be yours to hold it high

If ye break faith with us who die

We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields In Flanders fields

We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields In Flanders fields".

Traducerea poeziei în limba română:

Pe-al Flandrei Câmp

Pe-al Flandrei câmp, maci înfloresc

Plecându-şi capul printre cruci,

Sub care fraţii nostri zac, sub ceruri

Unde-aud, de-abea, un vajnic cânt de ciocârlii,

Prin bubuit de tunuri, nefiresc.

Noi suntem morţii, care nu demult

Ne bucuram de soarele din cer.

Iubeam şi eram mult-iubiţi, dar astăzi zacem amorţiţi,

Pe-al Flandrei câmp.

Luaţi mai departe facla de la noi:

Din braţul care cade, luaţi-o sus

Să puneţi capăt greului război.

De veţi cădea în luptă, n-om putea

Să mai dormim, dar macii roşii-n veci vor înflori

Pe-al Flandrei câmp.