Moment unic la prima întâlnire dintre Mbappe și Zidane! Ce a vrut să facă starul lui PSG

Mbappe va juca duminică a doua sa finală de Campionat Mondial, având șansa ca la 23 de ani să devină dublu campion mondial.

La vârsta de 13 ani, Mbappé l-a întâlnit pe unul dintre cei mai mari idoli ai săi, Zinedine Zidane, de care îl leagă o amintire unică.

În cursul lunii decembrie 2012, Real Madrid l-a invitat să facă un tur al bazei de pregătire cu scopul de a-l tenta și de a-l semna pentru academia de tineret a clubului. Zizou i-a fost ghid în timpul vizitei, iar în urmă cu ceva timp Kylian a dezvăluit o anecdotă grozavă cu fostul fotbalist și actualul antrenor.

"Ne-am salutat și s-a oferit să mă ducă la teren cu mașina lui. Arăta spre scaunul din față, ca și cum ar fi vrut să spună "urcă". Dar eu am înghețat și am întrebat: Să mă descalț? Nu știu de ce am spus asta, dar era mașina lui Zizou! Lui i s-a părut destul de amuzant și a spus: Bineînțeles că nu, haide, intră în mașină", a povestit el.