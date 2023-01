Doi jurnaliști au fost amendați de CNA cu 10.000 de lei pentru că și-au permis să discute despre doctoratul plagiat al lui Lucian Bode VIDEO

Jurnaliștii postului B1TV, Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu, au primit o amendă din partea CNA pentru o emisiune în cadrul căreia au dezbătut subiectul lucrării de doctorat plagiate de ministrul de Interne, Lucian Bode.

Ziarista Carmen Dumitrescu a reacționat la decizia CNA într-o postare pe Facebook.

Ads

”Doi jurnaliști din România au fost amendați pentru că au vorbit despre plagiatul lui Bode! Care e ministru de Interne. Și care a plagiat, așa cum a zis chiar Universitatea unde și-a susținut domnul în cauză doctoratul.

Nu știu voi cum vă raportați la situația asta, nu știu cât de grav vi se pare vouă că e. Dar simt nevoia să repet: doi jurnaliști din România au fost amendați de CNA pentru au avut curajul să vorbească despre subiectul plagiatului comis de ministrul de Interne în cadrul unei emisiuni TV.

Dar e ok că la Realitatea se duc să propage toate prostiile Dragnea și Carmen Dan, e ok că la Antena 3, Dana Budeanu e un fel de invitat permanent care ne învață medicină modernă și e ok că la România TV, Simion are platformă de exprimare liberă pentru orice idee extremistă ar avea. Acolo e ok. CNA n-are treabă cu prostii d-astea. Nasol e să vorbești liber despre Bode”, scrie Carmen Dumitrescu.

Ads

Amintim că ministrul de Interne, Lucian Bode, a cerut retragerea cărții bazate pe teza sa de doctorat, despre care Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai (UBB) a constat că include plagiat extins și e “profund viciată”.