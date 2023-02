Zelenski va fi primit de Macron la Palatul Elysée după vizita de la Londra. Președintele Ucrainei se va întâlni și cu Scholz la Paris

Preşedintele Emmanuel Macron îi va primi miercuri seară pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi pe cancelarul german Olaf Scholz, a anunţat oficial Palatul Elysée.

UPDATE - Deplasarea lui Volodimir Zelenski la Paris a fost confirmată oficial, potrivit agenţiei Reuters.

Anterior, presa din Franţa anunţase pe surse această vizită, în timp ce în Germania, postul de televiziune ntv, citând de asemenea surse sub acoperirea anonimatului, informase că Olaf Scholz, cancelarul german, va zbura miercuri la Paris pentru a se întâlni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu preşedintele francez Emmanuel Macron.

Earlier it became known that Volodymyr Zelenskyy, after his visit to the UK, will go to Paris to meet with French President Emmanuel Macron.

