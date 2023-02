Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a reiterat intenţia de a recupera peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014, scrie duminică dpa.

”În urmă cu 9 ani, în Crimeea a început agresiunea rusă. Prin returnarea Crimeei, vom restabili pacea. Acesta este pământul nostru. Poporul nostru. Istoria noastră. Vom readuce steagul ucrainean în fiecare colț al Ucrainei.”, a spus Zelenski, potrivit unei declaraţii difuzate duminică.

This is our land. Our people. Our history. We will return the Ukrainian flag to every corner of Ukraine.

Qırım serbest olacaq!

