Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în Parlamentul României luni, 4 aprilie, că ”trebuie să oprim oamenii care doresc genocidul în Europa”.

- ”Rusia este convinsă că liderii europeni nu vor putea să o oprească pentru că sunt slabi și Europa nu va reuși să-și apere valorile care o unesc.

Stimați români, împreună trebuie să oprim acești oameni inadecvați care s-au obișnuit să nu fie pedepsiți, s-au obișnuit că li se permite orice, trebuie să oprim oamenii care doresc genocidul în Europa. De ce trebuie să facem acest lucru împreună?

Fiecare, în parte, trebuie să înțeleagă: Ucraina nu este ultima țintă a agresiunii rusești, ocupanții ruși vor să treacă de orașul Nikolaev ca să ocupe Odesa, iar de la Odesa e un pas până în Moldova.

Propagandiștii de stat din Rusia spun, de mult timp, că Moldova este o țintă pentru expansiunea rusă, de aceea este fundamental să apărăm și independența și suveranitatea Moldovei, iar asta înseamnă și securitatea în întreaga regiune”.

- Zelenski a cerut ca România să închidă porturile şi să oprească tranzitul navelor către Rusia, să înceteze importurile din Rusia, indiferent de tipul de produs.

- „Sunt convins că România va susţine tot ce trebuie pentru a impune dreptatea, sunt convins că România şi firmele româneşti vor participa la programele de refacere a Ucrainei de după război”

- „Poporul român s-a ridicat şi s-a apărat doborând un regim care era inadecvat, pentru că era singura cale” - făcnd referire la regimul Ceaușescu.

- Zelenski a mulțumit României pentru sprijinul acordat refugiaților. ”Viitorul nostru este împreună, într-o unitate europeană”, a afirmat acesta.

- ”Până acum știm de peste 300 de oameni torturați la Bucea”, a afirmat Zelenski.

Acesta a mai precizat că ”de la Odesa e un pas până la Moldova” și că Republica ”Moldova e o țintă”.

- Zelenski a proiectat în Parlamentul României, înainte de a-și începe discursul, imagini șocante filmate la Bucea, loc vizitat cu câteva ore înainte.

Știre inițială:

Liderul ucrainean se va adresa parlamentarilor români la scurt timp după vizita în teren făcută în localitatea Bucea, în apropierea Kievului, acolo unde soldații ruși au comis un masacru fără precedent în Europa după Al Doilea Război Mondial.

Programul camerelor reunite ale Parlamentului anunțate de oficiali români cu ocazia discursului președintelui Zelenski:

19.00-19.03: discursul preşedintelui Senatului, Florin Cîţu, în deschiderea şedinţei;

19.03-19.06: discursul preşedintelui Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu;

19.06-19.16: discursul preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Mesajul preşedintelui ucrainean va avea loc prin videoconferinţă şi va fi asigurată traducere simultană.

”Voi vorbi eu primul, apoi Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor. Domnul premier este invitat. Încă nu avem o confirmare dacă vine. Are şi domnia sa o intervenţie scurtă şi apoi s-ar putea, în funcţie de timp, să fie schimbată ordinea intervenţiilor. Fiecare are 3 minute, şi apoi domnul Zelenski are 15-20 minute (...) Depinde dacă domnul premier vine sau nu la şedinţă”, a declarat, luni, preşedintele Senatului, Florin Cîţu.

Acesta a fost întrebat dacă l-a invitat şi pe şeful statului.

”Am discutat cu preşedintele Klaus Iohannis”, a declarat Cîţu, fără a preciza dacă preşedintele va participa sau nu la şedinţa de plen.