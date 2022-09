Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, în discursul adresat naţiunii sâmbătă, că la Izium au fost găsite noi dovezi ale faptului că persoanele înmormântate acolo au fost torturate.

"Lucrările de exhumare au continuat astăzi la Izium, regiunea Harkov. Sunt examinate cadavrele. Au fost găsite noi dovezi ale torturii folosite împotriva persoanelor îngropate acolo. Peste zece camere de tortură au fost deja găsite în zonele eliberate din regiunea Harkov - în diferite localităţi. Pe măsură ce ocupanţii au fugit, aceştia au aruncat şi dispozitivele pentru abuz.

Chiar şi la gara Kozachai Lopa s-a găsit o cameră pentru tortură, s-au găsit instrumente pentru tortura electrică. Tortura a fost o practică larg răspândită în teritoriul ocupat. Asta au făcut naziştii. Aceasta este ceea ce fac ruşii. Şi vor răspunde în acelaşi mod - atât pe câmpul de luptă, cât şi în sălile de judecată. Vom stabili toate identităţile celor care au torturat, care au abuzat, care au adus această atrocitate din Rusia aici, pe pământul nostru ucrainean", a spus el.

During the occupation of the village, the #Russians organized a so-called "police". In the building where it was located, they set up a torture chamber in the basement. pic.twitter.com/fqmTwosmhS— NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2022