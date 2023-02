Zelenski s-a întâlnit la Paris cu Macron și Scholz. Liderii Ucrainei, Franței și Germaniei fac declarații comune VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit miecuri seara pe aeroportul Orly din Paris, fiind întâmpinat pe pistă de ministrul francez al apărării, Sébastien Lecornu. Şi cancelarul german Olaf Scholz a sosit ceva mai devreme la Paris, ambii fiind primiţi de preşedintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee, relatează CNN.

Cei trei lideri fac declaraţii de presă comune.

În urmă cu un an, cu o zi în urmă, Emmanuel Macron era la Kiev, întorcându-se de la Moscova, fără să fi reuşit să oprească escaladarea conflictului.

Preşedintele ucrainean a venit la Paris de la Londra, unde vineri a făcut o vizită-surpriză, fiind a doua sa deplasare în străinătate de la începutul războiului din ţara sa, în urmă cu aproape un an.

"Aceasta va fi o ocazie de a reafirma sprijinul de neclintit al Franţei şi al Europei pentru Ucraina şi de a continua coordonarea strânsă care ne permite să răspundem rapid şi eficient la nevoile exprimate de Kiev", a declarat Preşedinţia franceză într-un comunicat.

Volodimir Zelenski este aşteptat joi la Bruxelles pentru o întâlnire cu liderii din Uniunea Europeană. El a confirmat abia miercuri seara că se va întâlni joi cu aceştia.

În decembrie, el a fost întâmpinat ca un erou în Statele Unite, care este de departe cel mai mare furnizor de arme către Kiev.

