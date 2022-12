Cadoul pentru Biden adus de Zelenski la Casa Albă de la un căpitan ucrainean. ”Vom continua să creștem apărarea antiaeriană a Ucrainei” VIDEO

Președinții SUA și ai Ucrainei au susținut scurte declarații de presă după ce Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev, a ajuns la Casa Albă.

Joe Biden a afirmat că ”poporul ucrainean continuă să inspire întreaga lume” și că SUA vor ajuta în continuare Ucraina.

”Poporul american este mândru alături de voi. Încercăm să ne asigurăm că aveți parte de ajutorul militar necesar și de securitatea de care aveți nevoie.

Vom continua să creștem apărarea antiaeriană a Ucrainei. Vom oferi Ucrainei rachete noi și vom ajuta Ucraina ca să găsească o pace justă.

SUA sunt ferm alături de dumneavoastră.

(...) Sunteți omul anului în SUA (n.r. titlul oferite de revista Time). Bine ați venit!”, i-a spus președintele SUA lui Zelenski de față cu jurnaliștii.

The US President also added that "Ukrainian people continue to inspire the world with their courage." pic.twitter.com/uNRojcR5n1 — NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2022

Liderul de la Kiev a subliniat că ”este o mare onoare” să se afle la Washington.

”Vă mulțumesc pentru invitație. Mi-am dorit mult să ne întâlnim, dar nu am putut să facem asta până acum. Mă bucur că am venit într-un moment când controlăm situația (n. r. de pe front). Sunt atât de multe probleme în Ucraina, peste tot în lume, probleme de energie. (...).

Vă mulțumesc din adâncul inimii, al întregii națiuni, vă mulțumim pentru ajutorul dumneavoastră, pentru leadershipul dumneavoastră. Foarte multe țări din Europa ne ajută. Prin leadershipul dumneavoastră s-a întâmplat asta și vă mulțumesc”, a afirmat Volodimir Zelenski.

"Well, undeserved, but much appreciate it," Biden responded to receiving the award.

Meanwhile, official closed talks between Zelenskyy and Biden have begun. pic.twitter.com/ScqWtSHZf6— NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2022