Zelenski după vizita președintele Finlandei la Kiev: ”Am purtat negocieri foarte fructuoase și promițătoare” VIDEO

Finlandezii vor instrui militari ucraineni și vor furniza tancuri de luptă Ucrainei, a declarat marți, 24 ianuarie, președintele Finlandei la Kiev.

Sauli Niinistö, președintele Finlandei, s-a întâlnit marți, 24 ianuarie, cu Volodimir Zelenski la Kiev.

”Vizita subliniază sprijinul puternic și continuu al Finladei pentru Ucraina”, este mesajul transmis de președinția finlandeză într-un comunicat.

Ads

This was stated by President Sauli Niinistö during today's visit to #Kyiv. pic.twitter.com/oHgOt1tSCl— NEXTA (@nexta_tv) January 24, 2023