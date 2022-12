Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat marţi, 20 decembrie, la Bahmut, oraş pe care forţele ruse încearcă de mai multe luni să-l cucerească şi care este în momentul de faţă punctul cel mai fierbinte de pe frontul din estul Ucrainei, a indicat serviciul de presă al preşedinţiei de la Kiev citat de AFP şi Reuters.

Zelenski "s-a întâlnit cu militari, a discutat cu ei şi le-a dat decoraţii soldaţilor", a menţionat serviciul de presă fără a face alte precizări.

"Zelenski la Bahmut. Cel mai curajos preşedinte al celei mai curajoase naţiuni", a comentat vicepremierul Mihailo Fedorov pe reţeaua Telegram, citat de Agerpres.

Deşi preşedintele ucrainean se deplasează frecvent în zone din apropierea liniei frontului, vizita sa la Bahmut, în regiunea Donbas, pare să fie cea mai riscantă de până acum.

Oraşul cu circa 70.000 de locuitori, situat într-o zonă cunoscută pentru vii şi mine de sare înainte de invazia rusă din Ucraina din februarie, este vizat de la sfârşitul verii de forţele ruse, devenind în ultimele luni scena unor pierderi umane masive, în special în tabăra rusă.

While the bunker Führer in an expensive suit and in the cozy halls of the Kremlin is handing out "awards" to Gauleiters and propagandists, Volodymyr Zelenskyy awarded Ukrainian defenders on the front line in #Bakhmut. pic.twitter.com/BSv1vEgNbx— NEXTA (@nexta_tv) December 20, 2022

Strategii militari n-au reușit să înțeleagă pe deplin până acum încăpățânarea cu care Kremlin atacă orașul, fapt care generează sute de vieți umane pierdute pentru câțiva metri câștigați.

Centrul de analiză Institute for the Study of War din SUA a raportat luni, 19 decembrie, că forţele ruse au pierdut poziţii la sud de Bahmut, pe 18 decembrie, şi şi-au continuat atacurile la sol în apropiere de Bahmut şi de oraşul Doneţk, menţionează AFP.