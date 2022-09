Fostul ministru al Transporturilor Cătălin Drulă a declarat miercuri, 14 septembrie, că cei care au fost ”ţepuiţi” de Blue Air nu vor mai recupera banii pe bilete.

”Mai rău este ce s-a întâmplat cu cei care au avut zboruri anulate, cei care au fost ţepuiţi, din păcate ei nu îşi vor mai vedea niciunul niciun ban”, a spus Cătălin Drulă la Profit News TV.

Liderul USR a precizat că este absolut clar că cei păgubiţi nu îşi mai recuperează banii.

”Eu sunt indignat când îi văd politicienii de la PNL şi PSD care spun domnule, să se îndrepte împotriva companiei Blue Air. Nu mai ia nimeni nici praful de pe tobă. Nu există în domeniul aerian un fond de garantare sau de asigurare asa cum există în alte domenii”, a spus Drulă, acuzându-i pe aceștia de cinism.

Fostul ministru al Transporturilor a vorbit şi despre compania Tarom, despre care a spus că ”nu are încă planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană”.

”Nu vreau să vorbim şi despre Tarom, în câteva luni, ca despre cazul Tarom. Fără aprobarea Comisiei Europene, împrumutul dat Tarom trebuie rambursat, Tarom nu are sub nicio formă de unde, are câteva milioane de lei în cont, sau de valută. Este într-o situaţie extrem de complicată”, a comentat Cătălin Drulă, precizând că este un semnal de alarmă.