AIEA îi cere Rusiei să se retragă de la centrala nucleară din Zaporojie. Rezoluția adoptată cu opunerea Chinei

Consiliul Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) a adoptat o rezoluţie prin care cere Rusiei să elibereze centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, au declarat diplomaţii care au participat la întâlnirea cu uşile închise, relatează Reuters.

Textul, care menţionează că acest consiliu solicită Rusiei ”să înceteze imediat toate acţiunile împotriva şi la centrala nucleară Zaporojie şi împotriva oricărei alte instalaţii nucleare din Ucraina”, a fost adoptat cu 26 de voturi pentru, două împotrivă şi şapte abţineri, au mai spus diplomaţii citaţi.

Ei au adăugat că Rusia şi China au fost ţările care au votat împotrivă.

