Africanul cu sufletul în Carpați. A învățat limba română de unul singur în Zanzibar și a devenit profesor pentru alții VIDEO

Mudi, un tânăr din Zanzibar care a învățat limba română de unul singur, de pe internet, este acum ghid pentru românii care ajung în vacanță în Zanzibar (Tanzania). În plus, Mudi a deschis o clasă în care îi învață limba română pe alți tineri zanzibarezi. Cu ajutorul românului care l-a descoperit în Zanzibar, Mudi a vizitat și România. De Ziua Națională, Mudi le-a transmis un mesaj cititorilor Ziare.com.

Muhammed Suleiman Yussuf, cunoscut sub numele de Mudi (22 de ani) este un tânăr din Zanzibar care a impresionat prin modul în care a reușit să învețe limba română de unul singur de pe internet. Jucător de fotbal în țara sa, Mudi a renunțat la sport pentru a fi ghid pentru turiștii care ajung în Zanzibar.

Văzând că în Zanzibar ajung mulți români, în timpul pandemiei, când a avut mai puțin de lucru, tânărul s-a pus să învețe limba română de unul singur, deschizându-și inclusiv conturi de Facebook, Youtube și Instagram: Descoperă Zanzibar cu Mudi.

Cel care l-a descoperit pe Mudi și l-a făcut celebru în România a fost vlogerul Marian Adventures. Acesta se afla în Zanzibar cu mai mulți români când l-a văzut pe Mudi, pe plajă, cu un tricolor românesc legat pe cap. „Am învățat limba română prin limba franceză. Nu a durat mult să învăț limba română. Aproximativ nouă luni”, a spus Mudi în primul său interviu video pentru publicul din România.

Mudi l-a impresionat pe Marian atât de mult, încât românul l-a invitat pe Mudi în România. Aici a vizitat mai multe orașe și a gustat din bucatele tradiționale românești, declarându-se încântat de România, cu excepția mâncării.

După vacanța de o lună în România, Mudi s-a întors în Zanzibar, unde este ghid turistic pentru românii care ajung pe insulă.

În Zanzibar, l-au vizitat pe Mudi și vloggerii „Hai hui în doi”, urmăriți pe Youtube de peste 200.000 de persoane. Andreia și Ion au stat de vorbă cu Mudi, care nu doar că vorbește foarte bine limba română, dar a deschis și o clasă de limba română în care îi învață și pe alții să vorbească românește. „Nu e ușor să înveți o limbă străină singur. Iar limba română e o limbă grea”, le-a spus Mudi vloggerilor „Hai hui în doi”.

De Ziua Națională a României, Zanzibar a transmis prin intermediul Ziare.com și un mesaj românilor. „România pentru mine e o țară foarte frumoasă, cu oameni prietenoși. Are o limbă foarte frumoasă. Am început o școală de limba română pentru că nu sunt profesori de limba română în Zanzibar. Am mai mult de 10 elevi în școala mea de limba română. Vă urez la mulți ani tuturor românilor, oriunde v-ați afla”, a transmis Mudi, prin intermediul Ziare.com.