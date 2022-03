Imagini cu vârstnici ruși care se îngrămădesc într-un supermarket ca să cumpere zahăr au apărut pe rețelele sociale. Prețul zahărului a crescut cu 12,8%, scrie agenția de știri Nexta.

Sub titlul ironic ”bătălia pentru zahăr”, agenția Nexta publică un video cu pensionari despre care spune că sunt din Rusia și care se bulucesc să cumpere zahăr.

”Potrivit datelor oficiale, de la sfârșitul săptămânii trecute, prețul zahărului a crescut cu 12,8% în Rusia. Oamenii, de teama unor scumpiri și mai mari, au început să cumpere în cantități uriașe”.

Video-ul are circa 31.000 de vizualizări.

