Portarul Yassine Bounou, eroul Marocului în meciul cu Spania, și antrenorul Walid Regragui au participat la conferința de presă de la finalul partidei.

Jurnaliști marocani au fost în extaz după eliminarea Spaniei, iar unul dintre aceștia a reușit să impresioneze întreaga lume, inclusiv pe legendarul Gary Linekker.

Ziarisul a spus: "Sunt un ziarist marocan, dar o să vorbesc în engleză pentru a înțelge toată lumea. Azi ați făcut istorie. Nu am nicio întrebare, vreau doar să vă mulțumesc pentru că acest lucru nu s-a mai făcut în istoria fotbalului marocan. Ați câștigat încrederea tuturor, 40 de milioane de marocani sunt fericiți azi. Ați rescris istoria. Vorbesc și am lacrimi în ochi", a spus jurnalistul în aplauzele audienței.

Gary Lineker și contul de FIFA au distribuit videoclipul:

