Ca-n filmele americane. Românul s-a bătut cu ochiul drept închis și a câștigat aurul la Miami

Yani Zaharia, 20 de ani, component al lotului național de kempo, s-a întors de la Pan American Internationals cu o fractură la osul orbital meridian.

Cu un ochi închis, fiul lui Amatto Zaharia a continuat finala pentru aur pe care a și câștigat-o, apoi a fost luat de ambulanță și dus direct la spital.

„Am luptat cu un singur ochi pentru că adversarul meu a lovit nepermis, arbitrul nu l-a descalificat. Am continuat meciul cu ochiul închis și am câștigat", spune Yani Zaharia, campion mondial la Kempo.

„Supervizorul competiției m-a întrebat de ce am continuat partida și i-a certat pe ceilalți arbitri că nu au oprit meciul. A sunat imediat la ambulanță, exact ca în filme și am mers la spital să îmi facă toate procedurile urgente”, a completat el.

De la sala unde s-a ținut competiția, Yani a fost preluat cu ambulanța și dus la două unități medicale.

„Am ajuns la primul spital, unde intrau pacienți pe bandă rulantă. Am mers și la al doilea, cu specializare ochi, unde am primit și diagnosticul, fractură la osul orbital”, a explicat românul.

Sportivul recunoaște că până acum nu a mai pățit așa ceva și vrea să se recupereze cât mai repede.

„Atât de umflat nu am mai fost! Aș vrea să iau o pauză de 3 luni de la competiții, antrenamente voi continua să fac. Sănătatea este cea mai importantă”, a precizat Yani Zaharia.

„După părerea mea, cea mai gravă accidentare am avut-o la mână, unde am avut 6 tendoane tăiate, un nerv și o arteră și am pierdut și 2 litri de sânge”, a mai spus luptătorul de kempo.

Așa cum se întâmplă la toate competițiile internaționale la care participă, românii de la kempo s-au întors de la Miami plini de medalii.

11 sportivi au făcut deplasarea la Pan American Internationals, alături de președintele Federației Române de Kempo, Amatto Zaharia. Fetele au fost reprezentate de gemenele Catia și Rebecca Georgescu, Daria Hainagiu, Miruna Iancu și Alessia Jecu, iar băieții de Mirel Drăgan, Yamato Zaharia, Yani Zaharia, Timon Zaharia, Gabriel Boroș și Cătălin Bodârlă. Românii au venit acasă cu 16 medalii, dintre care 12 de aur, una de argint și 3 de bronz.