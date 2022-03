Xavi, reacție fabuloasă după ce FC Barcelona a umilit-o pe Real Madrid pe Santiago Bernabeu

Antrenorul FC Barcelona, Xavi, a declarat că jucătorii săi au fost superiori în toate compartimentele în derbiul cu Real Madrid.

"Am avut jocul sub control toată seara. Jucătorii sunt ca o familie. Sunt mândru şi fericit şi fanii Barcelonei ar trebui să se bucure de asta. Am arătat că ne putem bate cu oricine. Am fost superiori, atât la goluri, cât şi la joc. Plecăm de aici zâmbind cu gura până la urechi", a declarat Xavi.

"Am muncit din greu pentru aceste rezultate. Dar nu ne aşteptam să fim atât de dominanţi pe stadionul lor. Ne aşteptam la un joc mai deschis. Sunt foarte fericit", a mai spus el, potrivit marca.com.

Modul în care Barcelona a câştigat i-a făcut pe mulţi să-şi amintească de meciul în care catalanii, antrenaţi atunci de Pep Guardiola, a învins pe Real Madrid, tot pe Bernabeu, cu 6-2, în 2009, iar Xavi crede că rezultatele pot fi similare.

"Se pot compara. Plecăm zâmbind cu gura până la urechi", a precizat el.

În ciuda euforiei ce vine cu această victorie, Xavi îşi doreşte ca jucătorii de la FC Barcelona să rămână cu picioarele pe pământ.

"Trebuie să continuăm să muncim. Nu este un trofeu. Trebuie să fim umili. Vom sărbători astăzi şi apoi trebuie să ne odihnim şi să ne gândim la Sevilla. Mai sunt trei puncte. Nu cred că acest succes ne va oferi suficient pentru a câştiga LaLiga, este foarte greu. Dar astăzi este o lovitură mare în figură (n.r. - aplicată liderului). Mai întâi ne vom concentra pe rămânerea pe locurile de Liga Campionilor şi apoi vom vedea. Această victorie întăreşte proiectul. Nu ne-am atins încă obiectivele. Trebuie să continuăm", a adăugat Xavi.

Formaţia FC Barcelona a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 4-0, echipa Real Madrid, într-un meci din etapa a XXIX-a a campionatului Spaniei.

Au marcat Aubameyang ’29, ’51, Araujo ’38 şi Torres ’47.

Podiumul LaLiga este ocupat de Real Madrid – 66 de puncte, FC Sevilla – 57 şi FC Barcelona – 54. Atletico Madrid este pe locul 4, tot cu 54 de puncte, dar catalanii au un meci mai puţin.