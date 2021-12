"Am vrut să fiu la înălţime în Liga Campionilor, să încerc să o câştig. Dar realitatea ne spune că nu suntem la acest nivel", a declarat antrenorul Barcelonei.

Antrenorul formaţiei FC Barcelona, Xavi, a declarat, miercuri, după eliminarea din Liga Campionilor, că locul formaţiei catalane nu este în Liga Europa.

"Am asistat la o realitate foarte dură astăzi (n.r. - miercuri). Este o situaţie tristă, dificilă. Am vrut să fiu la înălţime în Liga Campionilor, să încerc să o câştig. Dar realitatea ne spune că nu suntem la acest nivel. E greu, dar aşa este. Trebuie să ne confruntăm cu această realitate. O nouă etapă începe astăzi. Această înfrângere de la München trebuie să fie un punct de inflexiune. Nu putem fi mulţumiţi de asta. Trebuie să ne răzvrătim. Locul Barcei nu este în Europa League. Chipul ei adevărat nu este cel de astăzi. Europa League, am jucat-o, nu e regina competiţiilor europene, dar trebuie să o joci. Le-am spus jucătorilor: vom începe o nouă eră pentru a reda marile speranţe şi pentru a-i recupera pe suporterii catalani. Mă simt responsabil ca antrenor. Azi, este şi o lovitură destul de mare pentru mine. Vom munci să regăsim Barca pe care o cunoaştem cât mai repede posibil, dar lucrurile vor trebui schimbate, asta e clar", a declarat Xavi, potrivit lequipe.fr.

După 21 de ani, FC Barcelona, învinsă, miercuri, la Munchen, cu 3-0, de Bayern, nu a trecut de faza grupelor Ligii Campionilor. Ultima dată s-a întâmplat în sezonul 2000/2001, când Barca, antrenată atunci de Pep Guardiola, a ocupat locul 3 într-o grupă cu Milan şi Leeds (primele clasate) şi cu Beşiktaş.

În aceeaşi grupă cu FC Barcelona, echipa lui Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, a fost învinsă de Benfica, scor 2-0, astfel că încheie grupa cu un singur punct.

Clasamentul final al Grupei F este următorul: Bayern - 18, Benfica - 8, Barcelona - 7, Dinamo Kiev - 1.

Sursa: news.ro