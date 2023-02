Un chinez a scris istorie pentru țara sa în circuitul ATP. Performanță magnifică la Dallas

Tenismenul Wu Yibing (97 WTA) a scris istorie pentru China în turneul ATP de la Dallas (SUA), devenind primul reprezentant al țării asiatice care joacă o finală în circuitul profesionist masculin.

Wu Yibing (22 de ani) l-a învins în semifinale pe principalul favorit al turneului, americanul Taylor Fritz (8 ATP), cu 6-7, 7-5, 6-4.

Fost lider mondial la juniori, chinezul Wu va lupta pentru Trofeul de la Dallas cu un alt favorit al gazdelor, John Isner (39 ATP).

Wu Yibing defeats Taylor Fritz 6-7 7-5 6-4 to become the first Chinese player to ever reach an ATP final! #DalOpen pic.twitter.com/VRb6Mupase— Tennis TV (@TennisTV) February 12, 2023