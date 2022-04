Meciul zilei la WTA Charleston: răsturnare de scor spectaculoasă în confruntarea Badosa - Bencic

Cap de serie numărul 10 la turneul WTA de la Charleston, elvețianca Belinda Bencic a câștigat cu o răsturnare de scor miraculoasă meciul din sferturi cu iberica Paula Badosa, scor 2-6, 7-6 (2), 6-4.

„A fost o luptă. Voi încerca doar să-mi revin. Dar sunt mulțumită de felul în care am jucat, de felul în care am luptat și sunt fericită că am un alt meci aici", a declarat Bencic la capătul unei partide epuizante.

Belinda Bencic a reușit să întoarcă soarta meciului cu a treia jucătoare a lumii, Paula Badosa conducând la un moment dat cu 1-0 la seturi și cu 4-2 în setul al doilea.