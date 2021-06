Haiti si-a spulberat sansele de calificare la Cupa Mondiala din Qatar din cauza portarului Josue Duverger.

Acesta a comis una dintre cele mai mari gafe din istoria fotbalului, dupa o pasa simpla trimisa inapoi de un copechipier la sfarsitul primei reprize.

Mingea i-a trecut printre picioare portarului, care a mai avut o sansa sa respinga balonul, insa si-a dat cu stangul in dreptul.

A fost primul gol al intalnirii dintre Canada si Haiti, scor 3-0, iar selectionata frunzei de artar merge mai departe in calificarile pentru Cupa Mondiala cu 4-0 la general.

Oh no. 😫

One of the worst concessions in goalkeeping history, and #CanMNT take a 1-0 lead over Haiti

🔴 https://t.co/hishXepRT3 pic.twitter.com/QbF3CFwdyd- OneSoccer (@onesoccer) June 16, 2021