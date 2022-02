De unde sa achizitionezi o licenta de Windows ieftina

Cand achizitionezi un computer este important sa ai un sistem de operare performant. Indiferent de modul in care va fi folosit calculatorul, fie ca este pentru gaming, pentru studiu sau pentru business, acesta are nevoie de Windows pentru a functiona corect si a fi operational.

Windows este unul dintre cele mai performate si utilizate sisteme de operare din intreaga lume. Acesta este instalat zilnic, pe computere noi, dar si mai vechi, de mii de ori. Insa, pentru a functiona optim si pentru a avea acces la toate facilitatile programului, ai nevoie de o licenta Windows 10, pentru activarea programului.

De ce ei nevoie de licenta Windows 10

Te intrebi de ce sa ai licenta originala? Ei bine, pe langa faptul ca nu vei mai primi mesaje enrvante la fiecare deschidere a computerului si iti va disparea watermark-ul cu “activeaza Windows” de pe ecran, o licenta window 10 are multe alte facilitati.

De exemplu, dara a avea o licenta, nu vei avea posibilitatea a face update-uri importante sistemului de operare, si nu vei putea trece in mod gratuit la Windows 11.

In plus, aplicatiile nu vor fi pe deplin functionale, iar in timp nu vor primi update-uri. Avanad o cheie de licenta Windows 10 Pro, ai posibilitate de a-ti instala toate aplicatiile necesare, direct din magazin. Cele mai comune si des folosite sunt gratuite, insa exista si aplicatii pentru experti sau jocuri profesionale care pot fi descarcate direct din magazin, la preturi mult mai mici decat daca le-ai cumpara din magazinele fizice sau din cele online.

Windows, compatibilitate cu aplicatiile android si iOS. Aproape fiecare aplicatie, dispozitiv sau joc functioneaza pe Windows. Insa nu acelasi lucru se poate spune depsre alte sisteme de operare. Mac-urile nu pot scrie pe unitati formatate NTFS fara unele instrumente si modificari de la terti, iar Linux - desi popular in randul anumitor grupuri - este mult in urma in ceea ce priveste cantitatea de software popular disponibil.

Cat costa o licenta de Windows

In functie de site-ul de unde le cumperi licentele de Windows au preturi diferite. Daca le iei direct de la sursa, vei achita cel mai mare pret. In schimb, pe site-urile de reduceri gasesti licente pentru Windows 10 la preturi imbatabile. De exemplu, o licenta de Windows poate costa putin peste 100 de lei. Astfel, iti raman bani suficienti pentru a achizitiona si o licenta Office, la un pret la fel de mic.

In acest fel vei avea un computer complet functional si operational, fara a da gaura in buget.