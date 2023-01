Antrenorul minune din Europa a început cu jocurile pe calculator! Are 30 de ani, a fost egalul lui Messi și Mbappe și n-are licență PRO

Will Still

Belgianul Will Still (30 de ani) a făcut egal cu Reims pe terenul celor de la PSG.

Reims a egalat la ultima fază a meciului de la Paris, iar PSG, cu Mbappe, Messi și Neymar pe teren, a făcut doar 1-1 în campionat.

Ads

Reims a ajuns la 12 meciuri fără înfrângere în Franța, echipa fiind neînvinsă de când a intrat pe mâna belgianului Will Still.

Acesta era secundul lui Oscar Garcia, dar a fost propulsat ca principal după demiterea spaniolului.

În vârstă de 30 de ani, Will Still a practicat fotbalul până la 17 ani, dar s-a dedicat în totalitate antrenoratului fiind pasionat de jocuri de calculator precum Football Manager sau Championship Manager.

S-a mutat în Anglia și primul lui job a fost de asistent la echipa Under 14 a lui Preston.

În 2014 a devenit analist video la Saint-Truiden, după ce a folosit cu succes o analiză a meciurilor pentru a-l convinge pe antrenorul Yannick Ferrera. L-a urmat pe acesta și la Standard Liege. A fost apoi secund și asistent la Beerschot, după care a ajuns la Reims.

Ads

Will Still este poliglot, nu are licență PRO, iar Reims plătește o amendă de 25.000 de euro la fiecare meci în care îl ține pe bancă pe antrenorul belgian.

Will’s unbeaten record as manager Still standing after 12 matches! pic.twitter.com/OQr0NLoelH— Get French Football News (@GFFN) January 29, 2023

Reims boss Will Still to Folarin Balogun: “Your French is absolutely shocking, absolutely terrible.” pic.twitter.com/MNoVqzljjX— Get French Football News (@GFFN) January 30, 2023