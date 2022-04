Will Smith, lovit la buzunare! Nu mai e un "Bad Boy"

Will Smith îl lovește pe Chris Rock

Viitoarele blockbustere cu Will Smith în rolul principal sunt pe punctul de a fi anulate după ce s-a întâmplat la Oscaruri weekend-ul trecut.

Filmările la cea de-a patra parte a Bad Boys au fost oprite de Sony, potrivit The Hollywood Reporter.

Filmul i-ar fi reunit pe Will Smith și pe Martin Lawrence în rolul agenților antidrog din Miami.

Și Netflix a pus pe pauză producția thriller-ului Fast and Loose, care îl are în rol principal pe Will Smith.

Actorul de 53 de ani mai e încă în cărți pentru un rol important în producția Apple TV numită Emancipation, film despre abolirea sclaviei.