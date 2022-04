Vine nota de plată pentru Will Smith după palma aplicată lui Chris Rock la gala Oscar. Ce se întâmplă cu marile proiecte ale actorului

Will Smith îl lovește pe Chris Rock.jpg

Unele proiecte importante legate de actorul Will Smith sunt blocate sau ameninţate după palma violentă dată umoristului Chris Rock în timpul galei premiilor Oscar, potrivit presei de la Hollywood.

Ar fi cea mai recentă lovitură pentru Smith după altercaţia de la gala celei de-a 94-a ediţie a Premiilor Academiei, care a avut loc după ce Rock a făcut o glumă despre tunsoarea soţiei lui Smith, actriţa Jada Pinkett Smith care suferă de alopecie, căderea părului.

Gigantul de streaming Netflix a încetinit dezvoltarea viitorului său thriller de acţiune "Fast and Loose", în care Smith urma să joace, scrie Variety. Publicaţia a subliniat că producătorii sunt în căutarea unui nou regizor pentru că filmul a fost întrerupt şi a adăugat că „rămâne incert dacă Netflix va continua 'Fast and Loose' şi, dacă va fi aşa, nu se ştie dacă va căuta şi un nou star pentru proiect”.

Ads

The Hollywood Reporter a precizat că Apple+ a refuzat să comenteze situaţia dramei sale "Emancipation" - despre evadarea din sclavie - care era de aşteptat să fie lansată în acest an cu Smith şi nu are o dată clară de lansare. Revista a mai spus că Sony întrerupe producţia la filmul său de acţiune cu Smith "Bad Boys 4", care fusese în "dezvoltare activă" înainte de decernarea Oscarurilor.

În urma controversei, Smith a demisionat săptămâna trecută din Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice, spunând că "a trădat încrederea Academiei" şi că va accepta "orice consecinţe suplimentare".

Într-o declaraţie publicată vineri, Smith a spus că acţiunile sale au fost "şocante, dureroase şi de neiertat".