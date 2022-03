Premiile Oscar: “Lui Will Smith ar trebui să-i fie rușine pentru acest rol”. Ce acuză sora Serenei Williams

La casele de pariuri, Will Smith este văzut drept principalul favorit la câștigarea premiului Oscar pentru cel mai bun actor.

Smith a jucat rolul principal în King Richard, filmul care spune povestea lui Richard Williams, tatăl lui Venus și al Serenei Williams.

Smith a intrat atât de bine în rol, încât puțini oameni sunt destul de curajoși încât să parieze pe altcineva în cursa pentru cel mai bun actor.

La casele de pariuri din România, Will Smith are o cotă de 1.10, fiind urmat la mare distanța de Benedict Cumberbatch (Power of the Dog), care are o cotă de 6.00. Un leu mizat pe Andrew Garfield (Tick, Tick ... Boom!) ne aduce de 15 ori suma investită.

Premiile Oscar și prima gafă a organizatorilor: fanii sunt "șocați și revoltați"

Ads

Toate nominalizările la Oscar

Revenind la Will Smith, nu toată lumea a apreciat povestea “Regelui Richard”.

E și cazul Sabrinei, sora vitregă a lui Venus și a Serenei. Sabrina este fiica cea mare a lui Richard Williams, din prima căsătorie a acestuia, cea cu Betty Johnson.

Sabrina avea doar opt ani când Richard a părăsit-o pe mama ei și au urmat clipe extrem de dificile din punct de vedere financiar.

“Probabil că Will Smith va lua premiul Academiei pentru acest rol, dar ca un american de culoare ar fi trebuit să își dorească să cunoască întreaga poveste. Serena și Venus au crescut cum trebuie și nu au fost nevoite să lupte pentru a avea ce pune pe masă. Cum poți să faci un rol și să spui doar jumătate din poveste? E o comedie, nu? Eu înțeleg că e vorba de Serena și de Venus și că nu trebuie să apară ceva negativ în toată povestea, dar măcar putea fi menționat măcar acest capitol al vieții lui”.

Premiile Oscar se vor decerna luni dimineața, pe 28 martie.