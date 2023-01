”Bad Boys” Will Smith şi Martin Lawrence recidivează! E știrea momentului la Hollywood

Will Smith și Martin Lawrence

Will Smith şi Martin Lawrence au anunţat marţi pe reţelele de socializare că se vor reuni într-un al patrulea film al francizei ''Bad Boys'', potrivit revistei Variety.

Studiourile Sony Pictures au confirmat că viitoarea peliculă, care nu are încă un titlu, este în etapa de pre-producţie, va fi regizată de Adil El Arbi şi Bilall Fallah, iar scenariul va fi semnat de Chris Bremner. Cei doi cineaşti au regizat ''Bad Boys for Life'' în 2020, care i-a adus din nou împreună pe Will Smith şi pe Martin Lawrence la 25 de ani de la producţia originală ''Bad Boys'' şi a avut încasări de 426,5 de milioane de dolari global.

Ads

Will Smith şi Martin Lawrence au anunţat viitorul film pe reţelele de socializare printr-un videoclip însoţit de mesajul ''Era şi timpul''.

Videoclipul îl înfăţişează pe Will Smith conducând înspre locuinţa lui Lawrence. Actorul spune: ''Am un anunţ de făcut. Trebuie să vă opriţi din a derula în sus şi în jos''. După ce ajunge la uşa lui Lawrence, cei doi actori anunţă că cel de-al patrulea film al francizei este oficial în lucru.

Cea de-a patra peliculă este produsă de Jerry Bruckheimer, Will Smith din partea companiei Westbrook, Doug Belgrad şi Chad Oman; Martin Lawrence, James Lassiter, Mike Stenson, Barry Waldman şi Jon Mone vor fi producători executivi.

Creată de George Gallo, franciza ''Bad Boys'' îi are drept protagonişti pe Mike Lowrey (Smith) şi Marcus Burnett (Lawrence), doi detectivi din brigada antidrog a poliţiei din Miami care rezolvă cazuri importante şi se luptă cu reţele de traficanţi. Primele două filme au fost lansate în 1995 şi 2003 şi au fost regizate de Michael Bay. ''Bad Boys for Life'', al treilea film din serie, a fost lansat în ianuarie 2020.