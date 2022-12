Actorii serialului Wednesday, impresii despre România: ”În Sinaia totul părea făcut în Photoshop”

Serialul fenomen al momentului, Wednesday, a fost filmat în România, iar din producția Netflix au făcut parte inclusiv actori români.

Cei străini au admis că nu au mai fost în România și că au fost surprinși de alegerea regizorului Tim Burton, dar ulerior au declarat că au fost vrăjiți de frumusețea țării noastre.

"Nu am fost niciodată în România înainte. A fost o zonă a lumii de care am fost mereu intrigată și când Tim mi-a spus despre calitatea meșteșugului, meșteșugarilor, artiștilor, pictorilor, sculptorilor de acolo și tuturor oamenilor care lucrează pe platoul de filmare... cu siguranță nu a dezamăgit. Munca a fost cu adevărat excepțională. Nimic nu m-a pregătit pentru frumusețea fabuloasă a Munților Carpați. Au avut un efect aproape halucinatoriu când am condus până acolo să filmăm la unul dintre castelele magnifice.

Era toamnă și frunzele își schimbau culoarea și era pur și simplu cea mai frumoasă experiență (...) Cred că ceea ce este minunat pentru spectatorii noștri este că vor vedea peisaje pe care poate nu le-au văzut înainte. Nu numai că vor aprecia frumusețea României, dar vor avea de asemenea o experiență cu totul nouă în ceea ce privește lumea familiei Addams", a declarat Gwendoline Christie, care a interpretat-o pe directoarea școlii Nevermore, conform filmnow.ro.

Jenna Ortega, actrița care a interpretat-o pe Wednesday Addams, susține că românii au devenit ”oamenii ei favoriți de pe planetă”.

"Am întâlnit unii dintre oamenii mei favoriți de pe planetă acolo. Cred că oamenii de acolo sunt minunați și e foarte frumos și locul unde se află școala noastră (n.r. Academia Nevermore). E cool fiindcă am filmat la castele adevărate și unul din locurile în care am fost a fost Sinaia și totul părea făcut în Photoshop. Nici măcar nu îmi venea să cred și s-a potrivit foarte foarte bine cu estetica serialului așa că a fost foarte potrivit. Chiar n-am știut prea multe despre România, nu m-am așteptat niciodată să filmez acolo și tocmai de aceea a fost o surpriză atât de plăcută. Tot ce știam era poate legătura cu Dracula, castelele și chestiile de genul acesta", a declarat Jenna.