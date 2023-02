Luptători Wagner, surprinşi într-o filmare cu drona în timp ce par să își bată cu lopețile propriul comandant grav rănit VIDEO

Ucraina a dat publicităţii o înregistrare video ieşită din comun, care pare să arate luptători din Wagner care îşi târăsc comandantul grav rănit departe de câmpul de luptă, iar apoi îl bat violent cu ceea ce par a fi lopeţi, relatează The Guardian.

O dronă ucraineană a surprins incidentul în apropierea oraşului Bahmut din estul ţării, unde de luni de zile se dau lupte intense. Patru soldaţi din grupul de mercenari ruşi Wagner îşi cară colegul printre ruinele unor case, ţinându-l de mâini şi picioare. Apoi îl aruncă lângă un hambar.

O a doua înregistrare video pare să arate trei bărbaţi care îl lovesc apoi în mod repetat cu lopeţi.

O unitate de drone din cadrul plutonului special Seneka a filmat imaginile la începutul acestei săptămâni, iar înregistrarea a circulat luni pe canalele sociale ucrainene, după ce a fost difuzată la televiziunea ucraineană.

