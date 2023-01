Descoperire neașteptată în adâncurile Mării Mediterane: O cameră ascunsă nemaivăzută extrem de periculoasă VIDEO

O echipă de oameni de știință de la Imperial College din Londra, Marea Britanie, care a efectuat cercetări în Marea Mediterană și a publicat un studiu recent în revista Geochemistry, Geophysics, Geosystems, a făcut o descoperire neașteptată. Experții au găsit în adâncurile mării, lângă insula Santorini, Grecia, o cameră ascunsă nemaivăzută de magmă vulcanică.

Folosind o tehnică de studiu a undelor seismice, cercetătorii au dezvăluit o cameră de magmă necunoscută anterior sub vulcanul submarin Kolumbo, a cărui erupție mortală a spulberat pitoreasca insulă Santorini cu aproape 400 de ani în urmă, potrivit Live Science.

Cercetările arată că această cameră de magmă descoperită este în creștere în prezent și ea ar putea produce o nouă erupție masivă în următorii 150 de ani, conform experților britanici.

La aproximativ 7 kilometri de Santorini, la 500 de metri sub suprafața mării, se află vulcanul Kolumbo. El este unul dintre cei mai activi vulcani submarini din lume și, conform relatărilor istorice, ultima sa erupție din 1650 d.Hr. a ucis cel puțin 70 de oameni.

Noul studiu condus de Imperial College din Londra și publicat în jurnalul Geochemistry, Geophysics, Geosystems a arătat că există o camera de magmă nedetectată anterior, care crește sub vulcanul Kolumbo și ar putea duce la o altă erupție, punând astfel în pericol locuitorii și turiștii din Santorini.

Vulcanii subacvatici sunt monitorizați la fel ca omologii lor de pe uscat, dar deoarece seismometrele submarine sunt dificil de instalat, sunt mai puține dintre acestea, ceea ce înseamnă că oamenii de știință au mai puține date despre vulcanii submarini.

În încercarea de a depăși această problemă, cercetătorii au decis să încerce o tehnică diferită pentru a studia mecanica interioară a vulcanului Kolumbo. „Inversarea completă a formei de undă este similară cu o ecografie medicală”, a declarat coautorul studiului Michele Paulatto, vulcanolog la Imperial College London, într-o declarație. „Folosește unde sonore pentru a construi o imagine a structurii subterane a unui vulcan”.

Undele seismice traversează Pământ cu viteze diferite, în funcție de rigiditatea rocii prin care trec. Noul studiu ilustrează cât de importantă este monitorizarea îndeaproape a vulcanilor submarini. Spre deosebire de cutremure, erupțiile vulcanice pot fi prezise într-o oarecare măsură – dar numai dacă experții au suficiente date despre mișcarea magmei sub vulcan.

„Avem nevoie de date mai bune despre ceea ce se află de fapt sub acești vulcani”, a spus Chrapkiewicz. „Sistemele de monitorizare continuă ne-ar permite să avem o estimare mai bună a momentului în care ar putea apărea o erupție. Cu aceste sisteme, probabil că am ști despre o erupție cu câteva zile înainte ca aceasta să se întâmple, iar oamenii ar fi capabili să evacueze și să rămână în siguranță”.