Peste 8.500 de tiruri cu ajutoare sunt pregătite să ajungă la aproximativ 1,2 milioane de români nevoiași

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a anunțat marţi, 27 decembrie, că aproximativ 8.500 de tiruri cu produse româneşti au fost oferite în cele VI tranşe de ajutoare alimentare.

”170.000 de tone de alimente, aproximativ 8.500 de tiruri pline ochi cu produse româneşti. Acesta este totalul celor VI tranşe de ajutoare alimentare pe care Guvernul României le duce, din bani europeni, în casele a aproximativ 1,2 milioane de copii, părinţi şi bunici din România”, a scris, marţi seară, pe FAcebook, ministrul Marcel Boloş.

”Promiteam în noiembrie, când anunţam startul distribuirii tranşei V, că toţi beneficiarii eligibili vor primi pachetele în prag de sărbători. Astăzi vă confirm ne-am ţinut de cuvânt, în detrimentul crizelor prin care trecem, care au îngreunat teribil distribuţia şi lanţul de aprovizionare al furnizorilor”, a adăugat ministrul.

Acesta explică faptul că, având o echipa de proiect sârguincioasă şi o mână de ajutor din partea voluntarilor formidabili ai Asociaţiei Din Suflet Pentru Apuseni, toate pachetele au ajuns acolo unde le era locul, oricât de greu accesibil ar fi fost de ajuns.

”Pentru contracararea scăderii generale a standardului de viaţă şi a apariţiei unor grupuri sociale vulnerabile, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene continuă să implementeze măsuri care să să preîntâmpine şi să compenseze efectele sociale destructive, cauzate de contextul macroeconomic, asupra grupurilor aflate în situaţie de risc. În acest sens, noutăţile lunii decembrie sunt că aproximativ 360.000 de preşcolari şi elevi eligibili au primit ajutorul de 500 de lei pentru rechizite şi îmbrăcăminte şi că a fost finalizată distribuţia unei noi tranşe de pachete cu produse alimentare de bază pentru aproximativ 1,18 milioane de beneficiari”, a transmis MIPE, într-un comunicat de presă.

Ministrul Marcel Boloş a explicat că, pe fondul majorării acute a cheltuielilor lunare cu care românii se confruntă, s‑a cristalizat necesitate unei protecţii sociale speciale pentru această perioadă.

”În acest sens, mă bucur că am reuşit să transformăm banii europeni ce erau în risc de decomitere în sprijin imediat pentru persoanele vulnerabile. Noutăţile acestei luni sunt că am reuşit să distribuim toate pachelete de 24 de kg aferente tranşei V ce conţin alimente de bază, produse româneşti, către beneficiarii eligibili. De asemenea, deşi ne-am confruntat cu o creştere importantă a numărului beneficiarilor eligibili, am reuşit alimentarea cardurilor cu 500 de lei pentru rechizite şi îmbrăcăminte, pe care îl acordăm din fonduri europene prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. 360.000 de preşcolari şi elevi au primit ajutorul. Prin acest pachet agregat de măsuri vrem să ajungem în punctul în care copiii din România să nu se mai lovească de nicio formă de excluziune în ceea ce priveşte educaţia”, a transmis ministrul Marcel Boloş.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene transmite, de asemenea, că a virat ajutorul de 500 de lei pentru îmbrăcăminte şi rechizite pentru alţi aproximativ 200.000 de beneficiari, astfel că, până la 23 decembrie aproximativ 360.000 de carduri au fost încărcate, sumele totale virate din fonduri europene depăşind 1,8 milioane de lei.

”Este important de precizat că pentru anul şcolar 2022–2023 primesc ajutor pentru rechizite şi îmbrăcăminte 405.000 preşcolari şi elevi, faţă de 245.000 beneficiari în anul şcolar precedent”, a mai transmis MIPE.

Beneficiază de sprijinul în valoare de 500 de lei:

Copiii din învăţământul de stat preşcolar, cu condiţia ca venitul lunar pe membru de familie să fie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură (298 lei);

Elevii din învăţământul de stat primar şi gimnazial, dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară (1.275 lei).

Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pot fi utilizate numai la unităţile cu care emitenţii cardurilor au contracte de afiliere.

Voucherele sociale de 250 de lei, oferite şi în 2023

Aproximativ 2,5 milioane de români, aflaţi în situaţii de deprivare materială sau risc de sărăcie, au primit IV tranşe de vouchere sociale prin programul „Sprijin pentru România”, în valoare totală de 1.000 de lei. La 19 decembrie, tuturor beneficiarilor care aveau card le-au fost viraţi alţi 250 de lei.

Măsura va continua pe tot parcursul anului 2023, când vor fi livrate alte VI tranşe, a câte 250 de lei, o dată la două luni.