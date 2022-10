Greșeala banală care poate duce la anularea cardului social pentru alimente: ”Noi am pierdut dreptul deși la casă ni s-a spus că e ok”

Peste două milioane de români beneficiază de carduri sociale cu ajutorul cărora pot cumpăra lunar alimente în valoare de 250 de lei, însă se pare că pot pierde acest beneficiu în urma unor greșeli banale.

De la 1 iunie, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a început procesul de emitere, distribuire și încărcare a voucherelor sociale oferite prin programul guvernamental „Sprijin pentru România”. Tichetele, oferite pe suport electronic (card), au o valoare nominală de câte 250 lei și sunt destinate persoanelor aflate în situații de deprivare materială sau risc de sărăcie, iar scopul este clar: pentru pentru achiziția de produse alimentare și mese calde.

Cu toate acestea, dacă românii încearcă să achite anumite produse cu aceste tichete, cardurile le pot fi blocate, potrivit bzi.ro.

„Dragi utilizatori de carduri sociale primite de la Stat, nu cumparati nimic, decat alimente pentru oameni, nu cumparati hrana pentru animale, pentru ca vi se vor bloca cardurile si ajutorul este anulat! Nu cumparati servetele, hartie igienica, detergenti etc., chiar daca magaziunul va spune ca e ok! Noi am pierdut dreptul pentru ca am cumparat 2 cutii hrana pentru catel, la casa de marcat ni s-a spus ca este ok dar dupa, ni s-a anulat dreptul de a mai beneficia de acesti banuti pe motiv ca sunt destinati strict pentru hrana oamenilor! Copilul meu nu mai poate beneficia de acest ajutor! Mare grija!”, este un mesaj primit de la un român, potrivit sursei citate.

„Și noi am comis-o azi… Din lenea unei casierite care nu a vrut sa faca un al doilea bon separat pentru o plastelina de 5 lei si ne-a bagat-o pe acelasi bon. Probleme sunt multe cu programul asta… Atentia insa trebuie sa fie la noi”, este un alt mesaj.

Cine poate beneficia de voucherele în valoare de 250 de lei