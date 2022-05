Peste 500 de voluntari s-au alăturat campaniei O Românie Curată Începe de Acasă. 3.000 de kg de deșeuri colectate în 5 orașe din România, dintre care 1.000 de kg reciclate

Campania O Românie Curată Începe de Acasă inițiată de Procter Gamble și Act for Tomorrow (AFT) a continuat la nivel național în 2022. Cea de-a cincea ediție s-a desfășurat în perioada 9 aprilie – 7 mai, 5 mari orașe alăturându-se inițiativei într-o mișcare națională pentru o Românie mai curată.

Un număr de peste 500 de voluntari din Pitești, Timișoara, Snagov, București, Constanța și Craiova au spus DA invitației lansate de PG și Act For Tomorrow. Aceștia s-au implicat în acțiunile de ecologizare menite să restabilească curățenia și frumusețea naturală a mai multor zone din comunitățile în care locuiesc precum: Pădurea Snagov, Parcurile Ștrand și Lunca Argeșului situate pe malul râului Argeș, Muzeul Satului Bănățean cu Pădurea Verde și Balta Măcin, Digul de la Pescărie din județul Constanța. Au fost colectate peste 3.000 kg de deșeuri, dintre care 1.000 kg au fost reciclate cu sprijinul autorităților locale.

Andrei Coșuleanu, Președintele Act for Tomorrow, explică: "Scopul nostru la Act for Tomorrow este de a crea un viitor sustenabil. Acționăm pentru îndeplinirea acestuia și depunem toate eforturile în sprijinirea comunităților și oamenilor care împărtășesc aceleași valori. Mișcarea > crește datorită voluntarilor care au spus mereu DA, alăturându-se acestei inițiative pe care am lansat-o împreună cu PG în urmă cu patru ani. După doi ani de pandemie ne bucurăm de numărul mare de oameni care s-au implicat în acțiunile de ecologizare. Vă mulțumesc tuturor!"

"Au trecut 4 ani de când am pornit într-o călătorie pentru protejarea naturii din România. În acest timp, programul > a devenit o mișcare ce a reunit voluntari PG, ONG-uri și comunități locale într-un efort de a curăța comunitățile din întreaga țară - peste 2.400 de voluntari, multiple zone curățate în 11 județe, peste 15 tone de deșeuri colectate și aproximativ 1.000 de studenți educați cu privire la obiceiurile de viață sustenabile de acasă și în comunitățile lor. Chiar dacă suntem mândri de realizările de până acum, recunoaștem că este doar o mică etapă dintr-o călătorie mai lungă. Acesta este doar începutul, pentru a ne proteja planeta și a o transmite într-o formă mai bună următoarelor generații." a declarat George Carpov, Company Communications Director, PG South-East Europe.

O Românie Curată Începe de Acasă a fost lansat în 2018 pentru a ajuta la protejarea naturii în România. Campania a crescut de la o ediție la alta, devenind un Îndemn la Acțiune, care poate fi ușor urmat de fiecare dintre noi. Privind spre viitor, ne angajăm să extindem raza de acțiune a mișcării noastre și să creăm condițiile pentru implicarea mai multor comunități. De asemenea, ne-am stabilit obiective clare în ceea ce privește impactul pentru 2022 – 2030: colectarea a 30.000 kg de deșeuri din natură și reciclarea a 10.000 kg de plastic, refacerea pădurilor prin eforturi de regenerare - 11.000 de copaci plantați reprezentând aproximativ 21.000 mp de păduri noi.

*Estimare oferită de ONG-ul Act For Tomorrow

La PG, am integrat sustenabilitatea mediului în modul în care ne desfășurăm activitatea. PG se angajează să aibă un impact pozitiv asupra locuințelor, comunităților și planetei noastre. Ne concentrăm pe dezvoltarea de inovații și produse care oferă o superioritate netă într-un mod sustenabil. Continuăm să ne reducem amprenta de carbon și ne străduim să găsim abordări mai circulare în lanțul nostru de aprovizionare. Construim parteneriate cu organizații externe pentru a combate unele dintre cele mai dificile și complexe probleme cu care ne confruntăm astăzi. Iar angajații noștri sunt deciși să se asigure că sustenabilitatea este o parte integrată în activitatea lor zilnică. Pentru a afla mai multe vă rugăm să accessați - https://us.pg.com/environmental-sustainability/

Despre Procter Gamble

Prin produsele sale, PG ajunge la aproximativ cinci miliarde de oameni din întreaga lume. Compania are unul dintre cele mai puternice portofolii de branduri de încredere, de calitate, lideri în categoriile lor, precum: Always®, Ariel®, Crest®, Fairy®, Gillette®, Head Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide®, Vicks®, Viakal, Swiffer, Aussie. Comunitatea PG include operațiuni în aproximativ 70 de țări din întreaga lume. Pentru cele mai recente știri și mai multe informații despre PG și brandurile sale, vă rugăm să vizitați https://ro.pg.com/.

Despre Act for Tomorrow

Act for Tomorrow este un ONG creat de o echipă de oameni pasionați și dedicați, care și-au propus cu resursele lor să contribuie la dezvoltarea unei lumi mai bune, mai responsabile și curate. AFT își concentrează resursele și know-how-ul pentru realizarea unor proiecte sub umbrela sustenabilității și a creativității, care să aibă impact direct atât asupra cetățenilor, cât și a zonelor defavorizate din România.