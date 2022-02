Voluntariatul, o experiență profesională subestimată

La intersecția dintre nevoia unei schimbări profesionale și căutarea misiunii personale, activitatea de voluntariat concurează, de pe un nedrept loc codaș, cu programe de dezvoltare personală, călătorii de autocunoaștere și cursuri de specializare sau calificare. Experiența personală, de trecere de la un cubicle la o activitate cu foarte mult sens, a pus în lumină potențialul ascuns al acestei activități.

Când au început să se simtă colții unei rutine prin care încercam să conving clienți online să cumpere încă o geantă sau încă o pereche de jeans, coincidența a scos în cale un anunț de selecție de voluntari al unei asociații implicate în susținerea copiilor din sistemul social de protecție. Activitatea de voluntariat nu îmi era străină, făcând prima încercare în anii ‘90, când organizația căreia i-am oferit timpul și modesta mea experiență de atunci, nici nu știa exact ce să facă cu mine, fiind și ei la fel de neexperimentați în a avea voluntari în echipă.

Voluntariatul poate insemna mai mult decat un job

De data aceasta, lucrurile au fost diferite. Atât de diferite, încât am știut că atunci când îmi voi schimba locul de muncă, nu va fi doar un laptop cu alt laptop și un cubicle cu alt

cubicle. În mai puțin de un an, datorită activității de voluntariat, mă alăturam unei fundații care schimba viețile copiilor aflați în situații critice.

Voluntariatul este o activitate fără plată, dar cu un deplin control al domeniului în care vrem să dobândim sau să ne îmbogățim experiența, al timpului investit, al nivelului la care vrem să ne implicăm. Desfășurată în domeniul studiilor absolvite, activitatea se acumulează ca experiență profesională, iar în cazul interviului de angajare pe bază de punctaj, poate fi criteriul de departajare.

Dar acest criteriu este valabil și din perspectiva candidatului care își caută o nouă

provocare profesională. Valorile companiei, acea rubrică peste care se trecea ușor și cu

neîncredere, au devenit un element important pentru cei care își doresc un loc de muncă în care valorile personale să fie cu adevărat împlinite. Astfel, candidații pot fi atenți la programele de responsabilitate socială ale companiilor, la activitățile de voluntariat ale acestora și își pot crește șansele de angajare având o experiență de voluntariat care se potrivește cu cea a viitorului angajator.

Activitatea de voluntariat este mai mult decât o modalitate de a da înapoi societății

Două legi mai târziu, din 2001 și cea actuala, din 2014, pentru cei aflați la început de

drum, voluntariatul a devenit soluția cea mai la îndemână pentru a trece de celebrul și

frustrantul criteriu din anunțurile de angajare, „persoană tânără, cu experiență”.

Organizația-gazdă poate oferi voluntarilor, în condițiile legislației din domeniul educației și formării profesionale, cursuri de instruire, formare și pregătire profesională în domeniul în care aceasta activează.

Activitatea de voluntariat este mai mult decât o modalitate de a da înapoi societății. Este o posibilitate de a dobândi abilități, experiență, claritate în alegerea drumului, fie la început de carieră, fie la momentul unei schimbări și este un bun prilej de a înțelege ce ne motivează, care sunt valorile personale și cum putem, în mod real, să le transpunem într-o activitate profesională plină de satisfacții.

Alecsandra Ecard este consilier de carieră și dezvoltare personală, cu experiență în proiecte educaționale de angajabilitate destinate adolescenților si tinerilor, cu accent pe învățământul tehnic și profesional.

De asemenea, este implicată în multiple proiecte de voluntariat și activități din spectrul ONG, cu precădere în aria sistemului social de protecție.

