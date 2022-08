Zelenski, despre un mare eșec al Rusiei în războiul din Ucraina: „În Donbas se află steagul ucrainean şi eroii ucraineni”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski afirmă, în mesajul către populaţie, că pe întreg teritoriul temporar ocupat al Ucrainei, din Crimeea până în regiunea Harkov, armata rusă nu are şi nu va avea nicio bază sigură, el precizând că forţele ruse a fost instruite să captureze regiunea Doneţk până la sfârşitul lunii august dar că ocupanţii pot face doar două lucruri - să fugă sau să se predea. Liderul Ucrainei mai spune că este nevoie de demilitarizarea imediată şi completă a centralei de la Zaporojie, pentru că Rusia pur şi simplu nu are nevoie de ea.

”În această zi, ocupanţii au bombardat cu brutalitate Harkov, Mykolaiv şi celelalte oraşe ale noastre. Şi aproape peste tot - exact infrastructura civilă. Doar un singur bombardament rusesc asupra Harkovului a luat astăzi viaţa a 5 oameni, alţi 12 au fost răniţi”, spune preşedintele Ucrainei în mesaj.

El continuă: ”Forţele armate ale ţării noastre, serviciile noastre speciale, serviciile noastre de informaţii fac tot posibilul şi imposibilul pentru ca fiecare militar rus să simtă neapărat răspunsul ucrainean la această teroare oribilă pe care Rusia a adus-o pe pământul nostru. Pe întreg teritoriul temporar ocupat al Ucrainei, din Crimeea până în regiunea Harkov, armata rusă nu are şi nu va avea nicio bază sigură, niciun loc liniştit. Apărătorii noştri vor distruge toate depozitele, cartierele generale ale ocupanţilor, echipamentele lor, oriunde s-ar afla. (..) Acesta este pământ ucrainean, iar ocupanţii pot face doar două lucruri - să fugă sau să se predea. Nu le lăsăm alte opţiuni”.

Preşedintele Ucrainei afirmă că, în prezent, ostilităţile active au loc aproape de-a lungul întregii linii de front - în sud, în regiunea Harkov şi în Donbas.

”Astăzi vreau să le mulţumesc în mod special luptătorilor din brigăzile 56 şi 110, care dau dovadă de maximă rezistenţă şi eroism în direcţia Avdiivka. Războinicilor din brigăzile 53 şi 93, care apără direcţia Bakhmut, care se apără cu curaj, cu inteligenţă, cu eroism. Comandamentul militar rus a fost instruit să captureze regiunea Doneţk până la sfârşitul lunii august. Sfârşitul lunii august este deja mâine, iar în Donbas se află steagul ucrainean şi eroii ucraineni. În ciuda a tot - în ciuda focului rusesc non-stop, în ciuda eforturilor ocupanţilor de a trimite acolo diverşi mercenari şi condamnaţi”, spune Zelenski.

El a mulţumit ”fiecăruia dintre cei care rămân fermi, care apără poziţiile şi care îi "sustrag" cu precizie pe invadatori, echipamentele, logistica şi muniţia lor”.

”De asemenea, astăzi vreau să atrag încă o dată atenţia tuturor oamenilor noştri din Crimeea - vă rog să staţi departe de instalaţiile militare ruseşti, să nu staţi în apropierea bazelor şi aerodromurilor militare ruseşti, să informaţi serviciile speciale ale Ucrainei despre toate informaţiile pe care le cunoaşteţi despre ocupanţi, astfel încât eliberarea Crimeei să se întâmple mai repede”, mai transmite Zelenski.

El menţionează că a vorbit cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron şi ”şi-au coordonat poziţiile în ceea ce priveşte protejarea Ucrainei şi a Europei de şantajul radiaţiilor ruseşti”.

”După-amiază, am discutat cu directorul general al AIEA, Grossi, despre situaţia de la centrala nucleară Zaporizhzhia şi despre trimiterea misiunii la centrală.

”Sper că, împreună cu organizaţiile internaţionale, cu toţi partenerii noştri, vom reuşi să readucem centrala sub controlul deplin al Ucrainei şi să forţăm Rusia să îşi retragă tot personalul militar şi armele de la centrală. Este nevoie de demilitarizarea imediată şi completă a centralei. Numai Ucraina poate garanta că toate procesele de la centrala Zaporojie se vor desfăşura în conformitate cu standardele şi sub control. Rusia pur şi simplu nu are nevoie de ea”, mai afirmă Zelenski.