Zelenski, mesaj emoționant înainte de summitul NATO: ”Sunt oameni disperați, oameni care cer să moară”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a transmis un mesaj înainte de summitul NATO, miercuri, 23 martie, către parlamentul francez.

Acesta a vorbit despre ororile care au loc în Ucraina, dar și despre cât de necesar este ca tot mai multe state să pună presiune pe Rusia.

Principalele declarații ale lui Zelenski:

”Vorbim despre oameni care au supraviețuit Holocaustului și acum trebuie să fugă în adăposturi. Europa nu a mai văzut așa ceva în ultimele decenii. Sunt oameni disperați, oameni care cer să moară.

În 2019 când am devenit președinte am avut un format de negociere prin care trebuia să se încheie războiul din Donbass. Mi s-a părut important să continuăm să negociem, în ciuda faptului că Rusia trăgea de timp. Atunci când am obținut rezultate, în 2019, a fost o rază de speranță pentru noi.

Am crezut că liderii Rusiei ar putea fi convinși să aleagă pacea. Dar în 24 februarie am văzut ceea ce Rusia se pregătea cu adevărat să facă. Conceptul de dialog a fost ignorat complet. Rachetele rusești au început să cadă deasupra Ucrainei.

Găsim adevărul pe câmpul de luptă. Ne-a rămas hotărârea de a ne păstra independența. Îmi trebuie mai mult. Trebuie să punem presiune pe Rusia împreună. În 24 februarie poporul ucrainean s-a unit: nu mai suntem de stânga sau de dreapta. Cu toții lucrăm pentru pace și vrem să ne protejăm țara. Suntem recunoscători Franței pentru ajutorul primit.

Avem nevoie de arme, de sisteme de apărare antiaeriene. Avem nevoie de sancțiuni mai puternice. Valorile sunt mai importante decât profiturile. În timp ce privim către viitor, avem nevoie de garanții pentru securitatea noastră. Avem nevoie de garanții că un război nu va mai avea loc niciodată. Trebuie să creăm un nou sistem de securitate, în care Franța va avea un loc fruntaș”, sunt câteva dintre declarațiile lui Zelenski.