Volodimir Zelenski, după „o zi foarte fructuoasă pentru Ucraina”: „În fiecare zi câştigăm noi forţe”

Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat marţi seara că a vorbit cu preşedintele Consiliului European, Charles Michel, şi se pregăteşte să participe, joi, la întâlnirea cu liderii UE, după ce blocul european a obţinut ridicarea veto-ului Ungariei şi poate debloca cei 18 miliarde de euro promişi Kievului pentru anul viitor.

„Am vorbit cu preşedintele Consiliului European, Charles Michel. I-am mulţumit pentru decizia referitoare la cele 18 miliarde de euro care vor fi date Ucrainei anul viitor şi pentru creşterea cu 2 miliarde de euro a Facilităţii europene pentru pace. Aceste fonduri ne pot ajuta foarte mult să menţinem stabilitatea socială. De asemenea, mă pregătesc să particip la reuniunea Consiliului European din 15 decembrie”, a declarat Zelenski în mesajul video adresat, ca în fiecare seară, ucrainenilor.

El le-a spus compatrioţilor că a fost „o zi foarte fructuoasă pentru Ucraina, în diferite aspecte”, prezentându-le rezultatele conferinţei donatorilor de la Paris, unde Kievul a obţinut un ajutor de 1 miliard de euro.

„Avem veşti foarte bune din Franţa - astăzi au avut loc acolo două conferinţe în sprijinul Ucrainei. Primul lor rezultat este un ajutor de 1 miliard de euro pentru rezistenţa noastră, în primul rând în domeniul energiei. (...) Am participat astăzi la ambele conferinţe de la Paris. Prima s-a referit într-o mai mare măsură la relaţiile noastre interstatale. Cel de-al doilea forum s-a axat pe mediul de afaceri francez. Oficialii guvernamentali ucraineni au prezentat antreprenorilor francezi oportunităţi de a investi în Ucraina încă de pe acum, când războiul este încă în desfăşurare, şi după victoria noastră. Am discutat, de asemenea, despre ceea ce putem face în plus pentru a consolida statul nostru la nivel european”, a precizat Volodimir Zelenski.

„Le sunt recunoscător tuturor francezilor pentru sprijinul acordat Ucrainei - nu doar politic, nu doar în domeniul apărării şi al sancţiunilor, ceea ce este de o importanţă vitală. Dar şi pentru faptul că percepem în egală măsură necesitatea de a proteja valoarea vieţii umane, demnitatea umană şi oportunităţile umanitare pe care lumea modernă le oferă tuturor”, a spus Zelenski menţionând că prima-doamnă Olena Zelenska se află şi ea la Paris pentru a obţine sprijin pentru proiectele umanitare ale fundaţiei care îi poartă numele.

„În fiecare zi câştigăm noi forţe pentru ca Ucraina să treacă prin această iarnă şi le mulţumesc tuturor celor care lucrează pentru acest lucru şi care ajută statul nostru. Astăzi avem, de asemenea, decizii din partea altor ţări, în afară de Franţa, - Republica Cehă, Spania, Elveţia - de a oferi pachete de sprijin suplimentare. Senatul italian a adoptat o decizie privind sprijinul armat. Norvegia pregăteşte un nou program pentru a sprijini statul şi poporul nostru”, a enumerat Zelenski.

Şeful statului ucrainean a spus că s-a adresat în cursul zilei şi Parlamentului din Noua Zeelandă şi a cerut acestei ţări „să preia conducerea în susţinerea la nivel internaţional a uneia dintre clauzele formulei de pace (ucrainene) - cea legată de securitatea mediului şi deminare”. Noua Zeelandă este una dintre acele ţări care înţelege că distrugerea mediului natural este egală cu distrugerea vieţii şi poate ajuta la mobilizarea diplomatică a regiunii sale pentru a pune în aplicare formula de pace ucraineană, a explicat Zelenski.

În final, preşedintele şi-a asigurat compatrioţii că „povestea reformelor continuă, chiar şi în timpul unui astfel de război” şi a anunţat desfiinţarea Tribunalului Administrativ Districtual din Kiev, o instanţă controversată, unde judecătorii erau numiţi de fostul preşedinte prorus al ţării, Viktor Ianukovici, răsturnat de la putere de mişcarea populară Euromaidan, în 2014. „Această poveste s-a încheiat”, a spus Zelenski, precizând că a pus în practică o decizie luată de Parlament.