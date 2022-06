Regizorul american care a realizat trei filme împreună cu Zelenski: „Vova nu este un om orgolios sau vanitos”

Regizorul american David Dodson, apropiat al preşedintelui Zelenski, cu care a realizat trei filme înainte ca acesta să ajungă preşedinte, a vorbit într-un interviu pentru ”Adevărul” despre cum era Zelenski ca actor şi cum și-a pregătit candidatura la președinție în timp ce lucra la producerea unui film.

Ads

David Dodson şi Volodimir Zelenski s-au întâlnit pentru prima oară la New York în 2008, când lucrau împreună la comedia romantică ”Love in the Big City”. A fost începutul unei colaborări foarte strânse ce s-a concretizat în trei filme în care David Dodson i-a fost regizor şi totodată începutul unei strânse prietenii ce durează de 14 ani.

David Dodson a fost şi regizorul "Me You He She", ultimul film în care a jucat Volodimir Zelenski înainte de a fi ales preşedintele Ucrainei în 2019. Filmul a fost pelicula cu cele mai mari încasări din istorie în Ucraina. Mai trebuie spus că David Dodson a editat de asemenea şi 10 filme ale lui Volodimir Zelenski, arată „Adevărul”.

„Una dintre cele mai preţioase amintiri pe care le am cu el nu are vreo legătură cu filmările propriu-zise. Eram la Lvov, unde am filmat o parte din ultimul film făcut împreună înainte ca el să devină preşedinte (n.red. - ”Me You He She”). Într-o zi, la prânz, am mers la prânz la un restaurant încântător situat pe acoperişul unei clădiri. Soţia mea, care era de asemenea producător şi supervizor al scenariului filmului, le avea în vizită pe sora sa şi pe nepoata de cinci ani.

Ads

Vova le-a invitat pe toate să vină la prânz cu noi. Iar la masa de prânz, Vova şi-a petrecut aproape tot timpul jucându-se cu nepoata noastră de cinci ani, făcând-o să râdă cu jocuri şi tot felul de trucuri de magie. A fost un exemplu minunat şi perfect al umanităţii lui Vova. El iubeşte oamenii. Când eşti lângă el, nu te simţi deloc copleşit de ego-ul său, pentru că Vova nu este un om orgolios sau vanitos”, a declarat regizorul american pentru „Adevărul”.

Regizorul a mai povestit că în timpul filmărilor pentru ”Me You He She” Volodimir Zelenski își pregătea candidatura la președinție, dar pe platorul de filmare nimeni nu vorbea despre asta.

„În perioada filmărilor, Vova a păstrat linia de demarcaţie între viaţa sa ca artist şi planificarea carierei sale politice. Orice discuţie despre campania sa politică era ferm descurajată, nu vorbeam despre asta. Când eram pe platoul de filmare, conta doar filmul. Da, era cumva un secret ştiut în studiourile de producţie că va candida la preşedinţie, dar nimeni nu vorbea despre asta. Aşa a dorit el”, a mai declarat regizorul David Dodson pentru „Adevărul”.