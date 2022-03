Pro TV va difuza un serial ucrainean în care joacă preşedintele Zelenski VIDEO

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, în serialul „Servant of the People”

Pro TV a cumpărat serialul ucrainean „Servant of the People” („Sluga poporului”), în care rolul principal este interpretat chiar de preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski, anunţă TVmania.

Anunţul a fost făcut de către compania de distribuţie Eccho Rights, care a vândut licenţa serialului mai multor radiodifuzori importanţi, printre care şi Pro TV. Postul nu a precizat deocamdată când va fi difuzat serialul.

„În calitate de distribuitori internaţionali ai serialului „Servant of the People”, creat de preşedintele Zelenskiy şi care îl are în rol principal, poziţia Eccho Rights este că cel mai bun sprijin pe care industria globală de televiziune îl poate oferi Ucrainei astăzi este să împărtăşească această poveste”, a anunţat distribuitorul pe pagina sa de Instagram, precizând că urmează să facă şi o donaţie de 50.000 de euro către Crucea Roşie din Ucraina.

Fost actor de comedie

În urmă cu patru ani, Volodimir Zelenski a fost unul dintre cei mai populari comedianți TV ai Ucrainei. Acum își apără țara de invazia rusă.

Mulți nu i-au dat nicio șansă atunci când a fost ales ca președinte al Ucrainei.

Actorul de comedie Volodimir Zelenski (acum în vârstă de 44 de ani) a câștigat în aprilie 2019 alegerile prezidențiale din Ucraina, învingându-l cât se poate de clar pe președintele în exercițiu de atunci Petro Poroșenko, conform nypost.com.

Se pare că o mare parte din campania sa a fost finanțată de unul dintre cei mai bogați – și mai corupți – oligarhi ai Ucrainei, Igor Kolomoisky.

Într-un scenariu pe care nici scriitorii vechii sale emisiuni, „Slujitorul poporului”, nu l-ar fi putut visa, Zelensky este acum liderul în centrul unui nou război în Europa și riscă să fie asasinat în timp ce Rusia a lansat o invazie la scară largă a țării în dimineața zilei de joi, 24 februarie.

Într-o scurtă adresă video lansată vineri după miezul nopții în Ucraina, Zelensky a spus că rușii ”vor să distrugă Ucraina din punct de vedere politic prin doborârea șefului statului”.

”Inamicul m-a desemnat ca țintă numărul unu, iar familia mea ca țintă numărul doi”.

Familist convins

Aflat din 2019 la conducerea Ucrainei, Zelenski e un familist convins, el fiind căsătorit din 2003 cu Olena. Cei doi au fost colegi încă de mici, la școala generală, dar dragostea dintre ei a apărut puțin mai târziu, în timpul facultății.

Olena, Prima Doamnă a Ucrainei, este specializată în arhitectură, meserie pe care n-a practicat-o însă mult timp. În schimb, Olena Zelenska s-a reprofilat, construindu-și o carieră ca scenarist și scriitoare.

Volodimir și Olena au împreună doi copii, pe Oleksandra, născută în 2004 și pe Kyrylo, născut în 2013.