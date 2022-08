Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a împărtășit jurnaliștilor The Washington Post de ce, având informații sigure despre invazie, a ales să nu anunțe populația.

„Dacă am fi început pregătirea populației și am fi avertizat cu privire la realitatea amenințării așteptate din partea Federației Ruse, atunci oamenii ar fi început să economisească bani din octombrie, ceea ce ar fi dus la pierderi economice de până la 7 miliarde de dolari lunar. În plus, cel mai probabil, rușii ar fi preluat cu ușurință țara: haosul duce la exod”, a subliniat președintele.

În plus, o gaură financiară ar fi provocat o confruntare politică, al cărei rezultat, într-o criză, ar fi răsturnarea guvernului.

Situația economică din țară în ajunul războiului era deja destul de instabilă. Zvonurile despre un posibil atac rusesc au provocat o ieșire serioasă de bani din sistemul bancar. Oamenii au retras în mod activ depozite și active în dolari din conturile lor.

Rusia pregătea terenul. A creat un dezechilibru în sfera economică, politică și financiară. Toate acestea au secătuit resursele Ucrainei și au transformat-o, potrivit lui Zelenski, într-o cârpă. Acum este deja clar că se făceau pregătiri preventive pentru ca țara să se predea.

De fapt, știind despre planurile Federației Ruse din octombrie 2021, autoritățile au încercat să atenueze tensiunea care apare în societate pe fondul zvonurilor.

Zelenski s-a concentrat pe faptul că Rusia își exprimă în mod regulat intenții agresive, în ciuda faptului că războiul cu ea, de fapt, se desfășoară din 2014.