Zelenski, conferinţă de presă-maraton după un an de război: Care a fost "cea mai grea" dintre zecile de întrebări primite

Preşedintele Volodimir Zelenski a ţinut vineri, 24 februarie, în ziua în care s-a împlinit un an de război, o conferinţă de presă-maraton, care a durat peste două ore şi în care a vorbit faţă în faţă cu zeci de jurnalişti din întreaga lume. La finalul conferinţei, preşedintele a mărturisit că ultima întrebare care i-a fost pusă a fost şi cea mai grea.

Ultima întrebare din conferinţă a fost una de natură personală, despre modul în care el şi familia sa fac faţă realităţii războiului. Preşedintele Zelenski a mărturisit că a fost "cea mai grea" dintre zecile de întrebări care i-au fost adresate.

"Îi iubesc, bineînţeles. Îmi iubesc soţia, copiii, ei sunt oamenii cei mai importanţi pentru mine", a spus Volodimir Zelenski. "Nu îi văd prea des. Pe părinţii mei - nu-i văd deloc", a spus el. "Dar sunt cu toţii în inima mea", a adăugat el.

"Principalul lucru este să nu-i dezamăgesc. Principalul lucru este ca ei, copiii mei, să fie mândri de mine. Şi mă bucur că sunt în Ucraina, că studiază în şcoli ucrainene. Este important pentru un preşedinte al unei ţări, fie că este fost sau actual, atunci când eşti un preşedinte de război, este important să-ţi ai copiii aici, pentru că ţara este aici, pentru că băieţii şi fetele mor aici", a continuat el.

Zelenski a adăugat că este "incredibil de norocos" cu familia şi ţara pe care le are.

Liderul ucrainean are doi copii, fiica sa fiind deja adultă.

El a adăugat că este mândru de soţia sa, care face totul pentru copiii lor şi pentru stat. A glumit spunând că i-ar plăcea să primească şi el atâta atenţie.

Agresiunea pe scară largă a Rusiei în Ucraina nu a făcut decât să întărească căsnicia cu soţia sa, Olena, în ciuda faptului că aceasta a fost iniţial împotriva ideii soţului ei de a candida la preşedinţie. Cuplul apare acum adesea la evenimente oficiale împreună şi se completează unul pe celălalt.

Invizibilă în prima lună a conflictului, Olena Zelenska a devenit între timp o adevărată ambasadoare pentru Ucraina, deplasându-se în străinătate mai mult decât soţul ei şi implicându-se în cauze umanitare şi de strângere de fonduri pentru Ucraina. Recent, preşedintele i-a emoţionat pe ucraineni cu modul în care şi-a felicitat soţia de ziua de naştere. Pe 6 februarie, prima-doamnă a Ucrainei a împlinit 45 de ani, iar Zelenski i-a dedicat o poezie.

Preşedintele a fost întrebat în conferinţa de presă şi care a fost cel mai înfricoşător moment pe care l-a trăit în război până acum. După ce s-a gândit câteva secunde, a răspuns fără ezitare că momentul când a văzut cu ochii lui ceea ce s-a întâmplat la Bucea, suburbie a Kievului, după ce ruşii s-au retras, a fost cel mai înspăimântător moment.

"Bucea, momentul în care am mers şi am văzut. A fost oribil. Ce am văzut a fost că diavolul nu se află în altă parte, sub pământ, ci este printre noi", a declarat Zelenski.

După ce forţele ruseşti au părăsit zona Bucea, la sfârşitul lunii martie 2022, au fost descoperite atrocităţi pe scară largă, acest orăşel devenind simbolul crimelor de război şi al încălcării drepturilor omului de către ocupanţii ruşi.

Răspunzând unei alte întrebări, Zelenski a spus că cea mai mare dezamăgire a sa în legătură cu războiul a fost să vadă lideri ucraineni care au părăsit ţara atunci când a început invazia rusă la 24 februarie, în special cei "care trebuiau să conducă, să protejeze şi să lupte pentru ţară".

Întrebat care a fost, dimpotrivă, ziua în care a fost cel mai mândru de când a început războiul, Zelenski a spus că acea zi nu a venit încă, urmează să vină şi va fi ziua victoriei.

Cât despre mai mare greşeală pe care a făcut-o în timpul conflictului, preşedintele a spus că nu ştie exact, dar a recunoscut că face probabil multe greşeli, pentru că este om şi trebuie să facă alegeri de dimineaţă până seară, însă important este să facă greşeli ca om, nu ca preşedinte. Cea mai importantă lecţie este "să nu fac greşeli fatale care ar putea duce la pierderea ţării", a mărturisit Zelenski.