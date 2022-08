Prezentator rus celebru își abuzează echipa de producție în direct. "Cine-i incompententul responsabil de butoane astăzi?" VIDEO

Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din Rusia, a oferit un episod neplăcut în direct, umilindu-și subalternii care lucrează la producția emisiunii.

Prezentatorul s-a arătat extrem de deranjat că producătorii emisiunii sale, intitulate "Seara cu Vladimir Soloviov" și difuzate la televiziunea de stat Russia-1 în prime-time, n-au reușit să stabilească legătura telefonică cu un invitat din străinătate în timp util.

Soloviov s-a răstit la echipa sa timp de mai bine de un minut, timp în care cei din studio au reușit să-l aducă pe respectivul invitat în direct.

"Există pregătire și nepregătire pentru a transmite o emisiune. La ce sunteți buni dacă ați avut o grămadă de timp la dispoziție și tot n-ați fost capabili să rezolvați o treabă elementară pe care o facem în studio de fiecare dată? Cine-i incompententul responsabil de butoane astăzi? S-a angajat cineva nou astăzi sau cum? Nu există responsabilitate aici. Nici urmă de disciplină. Asta înseamnă că nu țineți la slujbele voastre. Nu vă interesează că milioane de oameni să uită și ascultă acum. Și ei vor să-l audă pe Jeffrey Sachs, nu pe chiulangiul din studioul nostru care n-a fost în stare să stabilească legătura telefonică", a urlat prezentatorul, înainte de a începe discuția cu economistul Jeffrey Sachs.

Just Vladimir Solovyov abusing his production team live on air because they had some trouble setting up the line with his guest Jeffrey Sachs pic.twitter.com/M5U7be3cHm— Francis Scarr (@francis_scarr) August 4, 2022